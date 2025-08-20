영상K

자전거 타고 간식 ‘앙~’…이 대통령 우표, 반나절 만에 완판 [잇슈#태그]

입력 2025.08.20 (17:23) 수정 2025.08.20 (17:23)

꾸러기 표정으로 자전거를 타는 이재명 대통령, 그 뒤를 헐레벌떡 쫓아가는 사람.

박찬대 더불어민주당 의원입니다.

이 사진은 이재명 제21대 대통령 취임 100일을 맞아 발행된 기념우표 속 한 장면인데요.

이 기념우표의 인기가 뜨겁습니다.

18일부터 사전 예약에 들어간 기념 우표첩 2만 부는 판매 시작 반나절 만에 동났습니다.

온라인 커뮤니티에선 우표 속에 담긴 대통령의 일상 모습이 화제가 되고 있는데요.

입을 크게 벌려 간식을 '앙' 먹는 모습, 환하게 웃는 모습, 김혜경 여사와 팔짱을 낀 사진 등을 보고 "감다살이다(감이 다 살아났다)", "아이돌 포카(포토카드)인 줄 알았다", "대통령 우표 보고 빵 터지는 날이 오다니~" 등의 반응이 잇따랐습니다.

이재명 대통령 기념우표는 대통령 취임 100일인, 다음 달 11일부터 전국 우체국과 인터넷 우체국 등에서 정식 판매를 시작합니다.

우정사업본부 관계자는 판매 첫날도 이른 시간부터 구매하려는 사람이 몰려들 것 같다고 밝혔습니다.

(영상편집: 이성규)

KBS
KBS

