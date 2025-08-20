[퇴근길 날씨] 밤낮없는 무더위 계속…폭염특보 확대

동영상 고정 취소

밤낮없는 무더위가 끝나질 않고 있습니다.



오늘, 경기와 충청 등 더 많은 지역으로 폭염 경보가 확대됐습니다.



가을에 든다는 절기 처서를 앞두고 있지만, 주말에도 무더위는 계속될 전망입니다.



내일 하늘에는 구름이 조금 끼겠고 새벽부터 오후 사이 수도권과 강원 북부, 남부지방에 한때 소나기가 예상됩니다.



제주도에도 비가 내리겠습니다.



내일 아침 서울과 전주 25도가 예상됩니다.



한낮에 서울 32도, 대구 35도로 오늘만큼 덥겠습니다.



습도가 높아서 몸으로 느껴지는 더위는 더 심하겠습니다.



바다의 물결은 남해 먼바다에서 최고 3.5m까지 높게 일겠습니다.



당분간 하늘이 맑게 드러나겠고 다음 주에도 무더운 여름 날씨가 예상됩니다.



날씨 전해드렸습니다.



김규리 기상캐스터/그래픽:한세희



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!