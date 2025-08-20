최교진 교육부 장관 후보자, 재산 11억 8,749만 원 신고

최교진 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자가 본인과 배우자 명의로 재산 11억 8,749만 원을 신고했습니다.



오늘(20일) 국회에 제출된 인사청문요청안에 따르면 최 후보자는 본인 명의인 세종시 아파트(4억 9,400만 원), 예금(3억 6,200만 원)과 배우자 명의인 제주도 토지(1억 705만 원), 예금(2억 1,655만 원), 자동차(789만 원) 등을 보유했습니다.



자녀들은 혼인을 사유로 재산 등록 대상에서 제외됐습니다.



최 후보자는 2003년 음주운전(도로교통법 위반)으로 벌금 200만 원을 선고받았습니다.



또 과거 전국교직원노동조합 활동을 하며 국가공무원법 위반으로 처벌받기도 했습니다.



병역은 1975년 7월 육군에 입대해 1978년 2월 병장으로 만기 전역했습니다.



1953년생인 최 후보자는 국립공주대 국어교육과를 졸업한 뒤 교편을 잡았고, 2014년 세종시교육감에 당선돼 현재까지 3선을 했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



