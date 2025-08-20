문화

최휘영 장관, 취임인사차 기독교계 잇따라 예방

입력 2025.08.20 (17:47)

최휘영 문화체육관광부 장관이 취임 기독교계를 잇달아 예방했습니다.

최 장관은 오늘(20일) 서울 종로구 한국교회총연합을 방문해 대표회장 김종혁 목사와 환담했습니다.

이 자리에서 김 목사는 "정치가 국민으로부터 신뢰받고 화합과 상생으로 나아가기를 소망한다"면서 "한국교회도 사회통합과 화해의 다리 역할을 충실히 감당하겠다"고 말했습니다.

이에 최 장관은 "한교총이 우리 사회의 갈등과 분열을 잘 치유하고, 국민 통합과 이웃 사랑의 실천에 힘써주셔서 감사드린다"면서 "우리 사회가 더 행복해질 수 있도록 힘을 보태주시길 바란다"고 화답했습니다.

최 장관은 이어 서울 종로구 한국기독교회관을 찾아 김종생 한국기독교교회협의회(NCCK) 총무를 예방했습니다.

또 경기도 수원시 천주교수원교구청에서 이용훈 한국천주교주교회의 의장 주교를 만나 천주교계의 조언을 경청했습니다.

[사진 출처 : 문체부 제공]

노태영
노태영 기자

