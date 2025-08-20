성주재단·이화여대, ‘KIFT 2025’ 개최…“패션·기술 융합 주제”

여성복지재단인 성주재단과 이화여대가 다음 달 5일 오후 2시, 이대 대학원관 중강당에서 글로벌 포럼 ‘KIFT(Korea International Fashion Tech) 2025’를 개최합니다.



디지털 패션과 기술 융합을 주제로 하는 ‘KIFT’는 지난해 이탈리아 밀라노에서 한국-이탈리아 수교 140주년을 기념해 처음 열렸습니다.



이번 포럼에서는 ▲패션테크: 미래 디자인 ▲패션·뷰티 분야의 AI 혁신 ▲스마트·지속 가능한 미래를 위한 패션테크 진화 등의 의제가 다뤄질 예정입니다.



성주재단은 “이번 행사를 통해 KIFT를 서울패션위크 공식 일정으로 포함시키고, 글로벌 인재 양성을 더욱 확대할 계획”이라고 밝혔습니다.



