성주재단·이화여대, ‘KIFT 2025’ 개최…“패션·기술 융합 주제”
입력 2025.08.20 (17:50)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
여성복지재단인 성주재단과 이화여대가 다음 달 5일 오후 2시, 이대 대학원관 중강당에서 글로벌 포럼 ‘KIFT(Korea International Fashion Tech) 2025’를 개최합니다.
디지털 패션과 기술 융합을 주제로 하는 ‘KIFT’는 지난해 이탈리아 밀라노에서 한국-이탈리아 수교 140주년을 기념해 처음 열렸습니다.
이번 포럼에서는 ▲패션테크: 미래 디자인 ▲패션·뷰티 분야의 AI 혁신 ▲스마트·지속 가능한 미래를 위한 패션테크 진화 등의 의제가 다뤄질 예정입니다.
성주재단은 “이번 행사를 통해 KIFT를 서울패션위크 공식 일정으로 포함시키고, 글로벌 인재 양성을 더욱 확대할 계획”이라고 밝혔습니다.
디지털 패션과 기술 융합을 주제로 하는 ‘KIFT’는 지난해 이탈리아 밀라노에서 한국-이탈리아 수교 140주년을 기념해 처음 열렸습니다.
이번 포럼에서는 ▲패션테크: 미래 디자인 ▲패션·뷰티 분야의 AI 혁신 ▲스마트·지속 가능한 미래를 위한 패션테크 진화 등의 의제가 다뤄질 예정입니다.
성주재단은 “이번 행사를 통해 KIFT를 서울패션위크 공식 일정으로 포함시키고, 글로벌 인재 양성을 더욱 확대할 계획”이라고 밝혔습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 성주재단·이화여대, ‘KIFT 2025’ 개최…“패션·기술 융합 주제”
-
- 입력 2025-08-20 17:50:56
여성복지재단인 성주재단과 이화여대가 다음 달 5일 오후 2시, 이대 대학원관 중강당에서 글로벌 포럼 ‘KIFT(Korea International Fashion Tech) 2025’를 개최합니다.
디지털 패션과 기술 융합을 주제로 하는 ‘KIFT’는 지난해 이탈리아 밀라노에서 한국-이탈리아 수교 140주년을 기념해 처음 열렸습니다.
이번 포럼에서는 ▲패션테크: 미래 디자인 ▲패션·뷰티 분야의 AI 혁신 ▲스마트·지속 가능한 미래를 위한 패션테크 진화 등의 의제가 다뤄질 예정입니다.
성주재단은 “이번 행사를 통해 KIFT를 서울패션위크 공식 일정으로 포함시키고, 글로벌 인재 양성을 더욱 확대할 계획”이라고 밝혔습니다.
디지털 패션과 기술 융합을 주제로 하는 ‘KIFT’는 지난해 이탈리아 밀라노에서 한국-이탈리아 수교 140주년을 기념해 처음 열렸습니다.
이번 포럼에서는 ▲패션테크: 미래 디자인 ▲패션·뷰티 분야의 AI 혁신 ▲스마트·지속 가능한 미래를 위한 패션테크 진화 등의 의제가 다뤄질 예정입니다.
성주재단은 “이번 행사를 통해 KIFT를 서울패션위크 공식 일정으로 포함시키고, 글로벌 인재 양성을 더욱 확대할 계획”이라고 밝혔습니다.
-
-
박민철 기자 mcpark@kbs.co.kr박민철 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.