[알뜰픽] ‘햇꽃게’가 몰려온다! 대형마트 할인 경쟁

동영상 고정 취소

바야흐로 가을이 오려나 봅니다.



싱싱한 햇꽃게가 본격적으로 출하를 시작하는데요.



꽃게는 산란기 보호를 위해 해마다 6월 21일부터 8월 20일까지 금어기로 지정돼 있습니다.



즉, 내일(21일)부턴 꽃게잡이가 가능하다는 얘기죠.



국립수산과학원에 따르면, 올 가을 서해안의 꽃게 어획량은 지난해보다 최대 40%까지 늘어 가격이 비교적 안정적일 거라고 합니다.



금어기가 해제되자마자 새벽배에서 잡아올린 꽃게, 대형마트 3사가 일제히 준비한 할인 행사에서 만날 수 있습니다.



내일(21일)부터 일주일 간 진행되는데요.



지난해에 이어 올해도 100g당 1천 원 이하로 치열한 가격 경쟁이 펼쳐집니다.



그냥 쪄먹어도, 탕으로 끓여도 일품인 꽃게, 저렴할 때 식탁에 올려보시죠.



영상편집:김형기/그래픽:정서율 유승호



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!