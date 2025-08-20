경제콘서트

[알뜰픽] ‘햇꽃게’가 몰려온다! 대형마트 할인 경쟁

입력 2025.08.20 (18:02)

바야흐로 가을이 오려나 봅니다.

싱싱한 햇꽃게가 본격적으로 출하를 시작하는데요.

꽃게는 산란기 보호를 위해 해마다 6월 21일부터 8월 20일까지 금어기로 지정돼 있습니다.

즉, 내일(21일)부턴 꽃게잡이가 가능하다는 얘기죠.

국립수산과학원에 따르면, 올 가을 서해안의 꽃게 어획량은 지난해보다 최대 40%까지 늘어 가격이 비교적 안정적일 거라고 합니다.

금어기가 해제되자마자 새벽배에서 잡아올린 꽃게, 대형마트 3사가 일제히 준비한 할인 행사에서 만날 수 있습니다.

내일(21일)부터 일주일 간 진행되는데요.

지난해에 이어 올해도 100g당 1천 원 이하로 치열한 가격 경쟁이 펼쳐집니다.

그냥 쪄먹어도, 탕으로 끓여도 일품인 꽃게, 저렴할 때 식탁에 올려보시죠.

영상편집:김형기/그래픽:정서율 유승호

