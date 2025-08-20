[박대기의 핫클립] 원전 쾌거라더니 굴욕 계약? 무엇이 문제인가

동영상 고정 취소

주식 투자하는 분들 '조방원'이라는 말, 들어보셨을 텐데요.



최근 우리 주가를 끌어올렸던 조선·방산·원전입니다.



그런데 이 원자력 발전 중에 대표주로 꼽히는 두산에너빌리티 주가가 이틀 연속 급락했습니다.



지난 정부의 이른바 '굴욕 계약'이 논란이 돼선데, 무슨 일이 벌어진 걸까요?



[성태윤/당시 대통령실 정책실장/지난해 7월 : "(윤석열 대통령은) 이번 우선협상대상자 선정으로 세계 최고의 대한민국 원전 산업 경쟁력이 세계 시장에서 다시 한번 인정받게 되었다고 하시면서…"]



지난해 7월, 체코 원전 개발의 우선협상자로 한국이 선정됐습니다.



당시 엄청난 업적으로 홍보가 됐었죠.



[KBS 뉴스9 /지난해 7월 : "거대한 유럽의 신규 원전 건설 시장에 한국형 원전의 도전이 시작된 겁니다."]



그런데 이상한 일이 벌어졌습니다.



체코 사업을 따낸 뒤에 폴란드 등 다른 유럽 시장 진출을 줄줄이 포기한 겁니다.



서울경제 보도에 따르면, 우리 한국수력원자력이 유럽과 북미, 일본의 원전 사업에서 빠지기로 비밀리에 합의를 했다는데요.



사실일 경우 세계 원전 시장의 상당부분을 포기하는 게 됩니다.



이 뿐만이 아닙니다.



향후 50년 간에 걸쳐 원전 한 기당 9천억 원의 일감과 2400억 원의 로열티를 웨스팅하우스에 보장하는 내용이 담긴 것으로 전해졌는데요.



우리가 소형모듈원전을 수출하려면 웨스팅하우스의 검증을 받아야 한다는 조건도 포함된 걸로 알려졌습니다.



지금은 캐나다에 팔렸지만, 당초 미국 회사였던 웨스팅하우스는 한국에 원전 기술을 최초로 전수한 인연이 있습니다.



우리가 한국형 원자로를 개발하는 등 독자적인 길을 개척할 때마다, 웨스팅하우스는 지적재산권을 침해했다며 발목을 잡아 왔는데요.



이번 체코 사업의 세부 조건이 드러나면서, 한국에 일방적으로 불리한 계약 내용이 시장에 큰 충격을 준 겁니다.



[황주호/한국수력원자력 사장/어제 : "받아들이는 입장에서 정당하다고 생각할 수는 없습니다. 그러나 그 수준은 저희가 감내하고도 이익을 남길 만하다고 생각합니다."]



한수원은 "비밀 유지 계약이라 자세한 내용은 밝힐 수 없다"면서도 "이익이 남는 계약"이라고 주장했습니다.



하지만 앞서 이명박 정부부터 야심차게 진행됐던 아랍에미리트 바라카 원전도 공기가 지연되면서 결국 적자로 돌아섰습니다.



원자력발전은 탄소 중립의 한 방법으로 미래를 이끌 중요한 에너지 산업입니다.



대규모 수주라는 장미빛 업적으로만 포장돼, 지나친 굴욕 계약이 없었는지 철저히 따져볼 필요가 있습니다.



