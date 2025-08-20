사회 ‘3대 특검’ 수사

군 검찰단장, ‘VIP 격노’ 당일 장관 참모와 “사건 재검토 가능성” 통화

입력 2025.08.20 (18:12) 수정 2025.08.20 (18:19)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

순직해병 사건 수사 외압 의혹을 수사하고 있는 이명현 특별검사(특검)팀이 김동혁 국방부 검찰단장으로부터 박진희 전 국방부 장관 군사보좌관과 사건 재검토를 위한 이첩 보류 가능성에 대한 통화를 했다는 진술을 확보했습니다.

김동혁 단장은 최근 순직해병 특검팀의 조사에서 2023년 7월 31일 오후 박 전 보좌관과 통화하면서, 사건 재검토를 위한 이첩 보류가 가능하다는 취지로 답했다고 진술한 것으로 알려졌습니다.

이와 관련해 김 단장은 통화에서 언급된 사건이 채 상병 사건인 것으로 이해했다고 진술한 거로도 전해졌습니다.

2023년 7월 31일은 이른바 ‘VIP 격노’ 회의로 알려진 대통령실 주재 수석비서관 회의가 있었던 날입니다.

이에 따라 특검은 이첩 보류와 사건 재검토 과정에서 김 단장이 개입됐을 가능성과 윗선의 개입을 미리 인지했을 가능성을 살피고 있습니다.

또한 김 단장 조사를 통해 당시 수사단장이던 박정훈 대령을 항명 혐의로 수사한 것에 대한 윗선과의 관련성도 확인하고 있습니다.

이와 관련해 특검은 김 단장이 지난해 7월 국회에 출석해 관련 지시를 받은 적이 없다고 한 발언 등에 대해 위증 혐의 적용을 검토하고 있습니다.

직권남용권리행사방해 혐의를 받는 김 단장은 오늘(20일)로 여섯 번째로 특검팀에 출석해 조사를 받았습니다.

김 단장은 줄곧 박정훈 대령에 수사에 대한 판단은 자신이 한 것이라고 주장해 왔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 군 검찰단장, ‘VIP 격노’ 당일 장관 참모와 “사건 재검토 가능성” 통화
    • 입력 2025-08-20 18:12:59
    • 수정2025-08-20 18:19:15
    사회
순직해병 사건 수사 외압 의혹을 수사하고 있는 이명현 특별검사(특검)팀이 김동혁 국방부 검찰단장으로부터 박진희 전 국방부 장관 군사보좌관과 사건 재검토를 위한 이첩 보류 가능성에 대한 통화를 했다는 진술을 확보했습니다.

김동혁 단장은 최근 순직해병 특검팀의 조사에서 2023년 7월 31일 오후 박 전 보좌관과 통화하면서, 사건 재검토를 위한 이첩 보류가 가능하다는 취지로 답했다고 진술한 것으로 알려졌습니다.

이와 관련해 김 단장은 통화에서 언급된 사건이 채 상병 사건인 것으로 이해했다고 진술한 거로도 전해졌습니다.

2023년 7월 31일은 이른바 ‘VIP 격노’ 회의로 알려진 대통령실 주재 수석비서관 회의가 있었던 날입니다.

이에 따라 특검은 이첩 보류와 사건 재검토 과정에서 김 단장이 개입됐을 가능성과 윗선의 개입을 미리 인지했을 가능성을 살피고 있습니다.

또한 김 단장 조사를 통해 당시 수사단장이던 박정훈 대령을 항명 혐의로 수사한 것에 대한 윗선과의 관련성도 확인하고 있습니다.

이와 관련해 특검은 김 단장이 지난해 7월 국회에 출석해 관련 지시를 받은 적이 없다고 한 발언 등에 대해 위증 혐의 적용을 검토하고 있습니다.

직권남용권리행사방해 혐의를 받는 김 단장은 오늘(20일)로 여섯 번째로 특검팀에 출석해 조사를 받았습니다.

김 단장은 줄곧 박정훈 대령에 수사에 대한 판단은 자신이 한 것이라고 주장해 왔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
김지숙
김지숙 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

‘3대 특검’ 수사

더보기
한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 재소환 통보…김건희 구속 연장

한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 재소환 통보…김건희 구속 연장
‘관봉권 띠지’ 감찰, 법무부 아닌 대검이 하는 이유는?

‘관봉권 띠지’ 감찰, 법무부 아닌 대검이 하는 이유는?
김건희 특검팀, ‘김건희 집사’ 김예성 구속 기간 연장

김건희 특검팀, ‘김건희 집사’ 김예성 구속 기간 연장
윤석열 전 대통령 측 “감금미수·독직폭행으로 특검 고발할 것”

윤석열 전 대통령 측 “감금미수·독직폭행으로 특검 고발할 것”

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

‘관봉권 띠지’ 감찰, 법무부 아닌 대검이 하는 이유는?

‘관봉권 띠지’ 감찰, 법무부 아닌 대검이 하는 이유는?
한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 재소환 통보…김건희 구속 연장

한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 재소환 통보…김건희 구속 연장
정부 “석유화학 ‘선 자구노력’ ‘후 지원’”

정부 “석유화학 ‘선 자구노력’ ‘후 지원’”
“중국, 9월 3일 전승절 행사에 우원식 의장 공식 초청”

“중국, 9월 3일 전승절 행사에 우원식 의장 공식 초청”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.