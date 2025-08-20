면사무소 공금 8억원 빼돌려 도박한 회계공무원 2심도 실형

자신이 근무하는 면사무소 예산 약 8억 원을 빼돌려 도박 자금으로 사용한 20대 회계 담당 공무원이 항소심에서도 실형을 선고받았습니다.



수원고법 형사2-2부는 오늘(20일) 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(국고 등 손실) 등 혐의로 구속기소 된 A 씨에 대한 항소심에서, 원심판결을 파기하고 징역 5년 6월 및 7억 9천여만 원 추징을 선고했습니다.



앞서 1심은 A 씨에게 징역 6년 및 7억 9천여만 원 추징을 선고한 바 있습니다.



항소심은 "피고인은 회계 공무원으로서 1년여간 양평군 예산 8억 원가량을 횡령해 대부분을 도박 자금으로 탕진했다"며 "횡령 금액과 기간 등에 비추어 그 죄책이 무겁다"고 판시했습니다.



다만 "피고인 측이 일부 피해 금액을 변제하는 등 손실이 상당히 회복된 점 등 여러 양형 조건을 고려해 보면 원심 형이 다소 무거워 부당하다"고 감형 사유를 밝혔습니다.



양평군 소속 공무원이던 A 씨는 2023년 12월부터 지난해 11월까지 약 11개월 동안 60여 차례에 걸쳐 자신이 근무하던 B 면사무소 예산 7억 9천여만 원을 빼돌린 혐의로 기소됐습니다.



B 면사무소의 회계관리시스템을 관리했던 A 씨는 해당 시스템상에 공사비와 용역비 수주업체의 계좌번호 대신 자신 명의의 계좌번호를 입력하는 방식으로 공금을 빼돌렸던 것으로 파악됐습니다.



A 씨는 횡령한 돈을 대부분 온라인 도박자금으로 사용했으며, 개인 채무 변제에도 쓴 것으로 조사됐습니다.



