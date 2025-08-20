사회

‘사법농단’ 양승태 전 대법원장 2심 마무리 수순…다음달 3일 결심

입력 2025.08.20 (18:13) 수정 2025.08.20 (18:18)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이른바 ‘사법농단’ 의혹으로 1심에서 무죄를 선고받은 양승태 전 대법원장에 대한 2심 재판이 다음 달 마무리됩니다.

서울고법 형사14-1부(박혜선 오영상 임종효 고법판사)는 오늘(20일) 양 전 대법원장과 박병대, 고영한 전 대법관 사건의 공판기일을 열고 다음 달 3일 결심공판을 진행하기로 했습니다.

결심공판에서는 검찰의 구형과 변호인의 최후변론, 양 전 대법원장 등의 최후진술이 이뤄질 예정입니다.

통산 결심공판으로부터 한두 달 안에 선고가 이뤄지는 점에 비춰볼 때, 이르면 오는 10월 양 전 대법원장의 2심 선고 공판이 열릴 가능성도 있습니다.

양 전 대법원장은 대법원장 재직 시절 상고법원 추진 등을 위해 강제징용 재판, 통합진보당 행정소송 등에 개입하는 등 청와대와 재판 거래를 하고 법원 내부 반대 목소리를 탄압했다는, 이른바 ‘사법농단 의혹’ 사건으로 2019년 2월 구속기소 됐습니다.

1심 재판부는 기소 4년 11개월 만인 지난해 1월, 양 전 대법관의 각종 재판개입, 법관 블랙리스트 작성, 헌법재판소 견제, 비자금 조성 등 47개 혐의에 대해 모두 무죄를 선고했습니다.

대법원장은 재판에 개입할 직권이 없으므로 직권남용 역시 성립하지 않는다는 취지였습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘사법농단’ 양승태 전 대법원장 2심 마무리 수순…다음달 3일 결심
    • 입력 2025-08-20 18:13:00
    • 수정2025-08-20 18:18:27
    사회
이른바 ‘사법농단’ 의혹으로 1심에서 무죄를 선고받은 양승태 전 대법원장에 대한 2심 재판이 다음 달 마무리됩니다.

서울고법 형사14-1부(박혜선 오영상 임종효 고법판사)는 오늘(20일) 양 전 대법원장과 박병대, 고영한 전 대법관 사건의 공판기일을 열고 다음 달 3일 결심공판을 진행하기로 했습니다.

결심공판에서는 검찰의 구형과 변호인의 최후변론, 양 전 대법원장 등의 최후진술이 이뤄질 예정입니다.

통산 결심공판으로부터 한두 달 안에 선고가 이뤄지는 점에 비춰볼 때, 이르면 오는 10월 양 전 대법원장의 2심 선고 공판이 열릴 가능성도 있습니다.

양 전 대법원장은 대법원장 재직 시절 상고법원 추진 등을 위해 강제징용 재판, 통합진보당 행정소송 등에 개입하는 등 청와대와 재판 거래를 하고 법원 내부 반대 목소리를 탄압했다는, 이른바 ‘사법농단 의혹’ 사건으로 2019년 2월 구속기소 됐습니다.

1심 재판부는 기소 4년 11개월 만인 지난해 1월, 양 전 대법관의 각종 재판개입, 법관 블랙리스트 작성, 헌법재판소 견제, 비자금 조성 등 47개 혐의에 대해 모두 무죄를 선고했습니다.

대법원장은 재판에 개입할 직권이 없으므로 직권남용 역시 성립하지 않는다는 취지였습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
신현욱
신현욱 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

‘관봉권 띠지’ 감찰, 법무부 아닌 대검이 하는 이유는?

‘관봉권 띠지’ 감찰, 법무부 아닌 대검이 하는 이유는?
한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 재소환 통보…김건희 구속 연장

한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 재소환 통보…김건희 구속 연장
정부 “석유화학 ‘선 자구노력’ ‘후 지원’”

정부 “석유화학 ‘선 자구노력’ ‘후 지원’”
“중국, 9월 3일 전승절 행사에 우원식 의장 공식 초청”

“중국, 9월 3일 전승절 행사에 우원식 의장 공식 초청”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.