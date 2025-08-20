경제콘서트

편의점 업계 “상비약 판매 늘려달라”…약사단체 “오남용 우려”

입력 2025.08.20 (18:14) 수정 2025.08.20 (18:24)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[이슈픽] “화장실 좀 다녀 올게요”…‘먹튀’ 범죄, 연 13만 건 사상 최다

[이슈픽] “화장실 좀 다녀 올게요”…‘먹튀’ 범죄, 연 13만 건 사상 최다
[이슈픽] 물량 넘치는데 가격 급등…‘국민생선’ 고등어에 무슨 일이?

[이슈픽] 물량 넘치는데 가격 급등…‘국민생선’ 고등어에 무슨 일이?

다음
[앵커]

약국 문이 닫힌 밤늦은 시각에 편의점에서 해열제 같은 상비약 사본 경험 있으실 텐데요.

편의점 업계가 상비약 판매 13년 만에 소비자들의 수요가 많다면서 판매 품목을 늘려달라고 요구하고 있습니다.

약사단체의 반대가 만만치 않은데요.

박민경 기자가 보도합니다.

[리포트]

편의점에서 파는 상비약은 해열진통제와 감기약, 소화제와 파스 등 4가지 종류에 11개 품목입니다.

의사 처방전 없이도 살 수 있습니다.

24시간 운영하는 어느 편의점에 가도 이런 상비약은 소비자들이 많이 찾습니다.

[김하진/서울 강남구 : "아파서 빨리 약 먹고 싶잖아요. 체할 때 특히. 공휴일에는 아무래도 약국도 다 문을 닫으니까…." ]

[윤다온/서울 강남구 : "바로 앞에서 살 수 있어서 일단은 그게 제일 좋은 것 같고 약국을 안 찾아서 가도 되니까."]

특히 약국이 문을 닫는 저녁부터 다음 날 새벽 사이에 편의점 상비약 하루 매출의 절반 이상이 집중됩니다.

특히, 문 닫는 약국이 많은 주말엔 일주일 판매량의 40%가 팔립니다.

이렇게 잘 팔려도 판매 품목은 13년째 그대롭니다.

소비자들이 많이 찾는 지사제와 제산제 등으로 품목을 늘려달라고 편의점 업계는 요구합니다.

[황대현/편의점 점장 : "(다른 품목을) 찾으시는 경우가 있는데 편의점 특성상 제한적인 상품만 취급할 수 있다 보니 이런 부분이 좀 아쉽습니다."]

하지만 약사단체는 무분별하게 판매될 수 있고 오남용이 우려된다며 품목 확대에 반대하고 있습니다.

[이광민/대한약사회 부회장 : "여러 가지 규제를 통해서 급할 때 제한적으로 사용이 허가되어 있는 부분입니다. 안전장치들이 실제 현장에서는 지켜지지 않는…."]

편의점 업계와 약사단체의 갈등 속에 품목 확대 여부를 결정할 지정심의위원회는 7년째 열리지 않고 있습니다.

복지부는 확대 여부를 검토하겠다고 밝혔습니다.

KBS 뉴스 박민경입니다.

촬영기자:김정은/영상편집:강정희/그래픽:유건수

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 편의점 업계 “상비약 판매 늘려달라”…약사단체 “오남용 우려”
    • 입력 2025-08-20 18:14:37
    • 수정2025-08-20 18:24:40
    경제콘서트
[앵커]

약국 문이 닫힌 밤늦은 시각에 편의점에서 해열제 같은 상비약 사본 경험 있으실 텐데요.

편의점 업계가 상비약 판매 13년 만에 소비자들의 수요가 많다면서 판매 품목을 늘려달라고 요구하고 있습니다.

약사단체의 반대가 만만치 않은데요.

박민경 기자가 보도합니다.

[리포트]

편의점에서 파는 상비약은 해열진통제와 감기약, 소화제와 파스 등 4가지 종류에 11개 품목입니다.

의사 처방전 없이도 살 수 있습니다.

24시간 운영하는 어느 편의점에 가도 이런 상비약은 소비자들이 많이 찾습니다.

[김하진/서울 강남구 : "아파서 빨리 약 먹고 싶잖아요. 체할 때 특히. 공휴일에는 아무래도 약국도 다 문을 닫으니까…." ]

[윤다온/서울 강남구 : "바로 앞에서 살 수 있어서 일단은 그게 제일 좋은 것 같고 약국을 안 찾아서 가도 되니까."]

특히 약국이 문을 닫는 저녁부터 다음 날 새벽 사이에 편의점 상비약 하루 매출의 절반 이상이 집중됩니다.

특히, 문 닫는 약국이 많은 주말엔 일주일 판매량의 40%가 팔립니다.

이렇게 잘 팔려도 판매 품목은 13년째 그대롭니다.

소비자들이 많이 찾는 지사제와 제산제 등으로 품목을 늘려달라고 편의점 업계는 요구합니다.

[황대현/편의점 점장 : "(다른 품목을) 찾으시는 경우가 있는데 편의점 특성상 제한적인 상품만 취급할 수 있다 보니 이런 부분이 좀 아쉽습니다."]

하지만 약사단체는 무분별하게 판매될 수 있고 오남용이 우려된다며 품목 확대에 반대하고 있습니다.

[이광민/대한약사회 부회장 : "여러 가지 규제를 통해서 급할 때 제한적으로 사용이 허가되어 있는 부분입니다. 안전장치들이 실제 현장에서는 지켜지지 않는…."]

편의점 업계와 약사단체의 갈등 속에 품목 확대 여부를 결정할 지정심의위원회는 7년째 열리지 않고 있습니다.

복지부는 확대 여부를 검토하겠다고 밝혔습니다.

KBS 뉴스 박민경입니다.

촬영기자:김정은/영상편집:강정희/그래픽:유건수
박민경
박민경 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

‘관봉권 띠지’ 감찰, 법무부 아닌 대검이 하는 이유는?

‘관봉권 띠지’ 감찰, 법무부 아닌 대검이 하는 이유는?
한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 재소환 통보…김건희 구속 연장

한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 재소환 통보…김건희 구속 연장
정부 “석유화학 ‘선 자구노력’ ‘후 지원’”

정부 “석유화학 ‘선 자구노력’ ‘후 지원’”
“중국, 9월 3일 전승절 행사에 우원식 의장 공식 초청”

“중국, 9월 3일 전승절 행사에 우원식 의장 공식 초청”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.