경제

고용장관 “철도사고 발본색원…코레일 일회성 면피 안 돼”

입력 2025.08.20 (18:21) 수정 2025.08.20 (18:22)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

김영훈 고용노동부 장관은 7명의 사상자가 발생한 경북 청도군 한국철도공사(코레일) 열차 사고와 관련해 “대표적 위험 사업장인 철도 사업장 사고를 발본색원해 두 번 다시 이런 사고가 발생하지 않도록 하겠다”고 밝혔습니다.

김 장관은 오늘(20일) 국회 환경노동위원회 전체회의에 출석해 현장에서 기본적으로 지켜야 하는 원칙들이 잘 지켜지지 않았다는 뎌불어민주당 박홍배 의원의 지적에 “왜 이들이 (열차가 보이지 않는) 반대 방향으로 움직였는지, 그렇게 움직일 수밖에 없던 조건이 무엇이었는지 면밀히 살펴보겠다”고 답했습니다.

철도 기관사 출신인 한 김 장관은 “열차가 운행하는 선로 주변에서 하는 작업은 대단히 위험하다”며 “작업 전후로 충분한 안전조치를 해야 하고 특히나 외주업체 직원이 투입됐을 때는 그와 관련된 사전 교육이나 인지가 충분히 돼야 한다”고 언급했습니다.

또, “경각심, 사전 교육, 시스템 등이 부족하거나 고장 나는 등 여러 복합 요인이 오늘날의 참사를 만들었다고 생각한다”며, “코레일이 일회성 면피하는 방식으로 넘어가서는 안 된다고 생각하고, 보다 근본적인 대책들을 이번 기회에 마련하는 것이 고인에 대한 마지막 도리라고 생각한다”고 강조했습니다.

김 장관은 “코레일 사장이 당장 사퇴해야 한다고 생각하고, 똑같은 반복적인 사고가 발생하면 장관이 직을 걸어야 한다”는 국민의힘 김소희 의원의 지적에는 “그렇게 생각한다”고 답했습니다.

다만, 이재명 대통령, 혹은 국토교통부 장관이 이번 사고를 책임져야 한다는 야당의 주장에는 그렇게 보지 않는다며, “중대재해처벌법에는 경영 책임자에 대한 책임을 묻게 돼 있는데 (코레일은) 국토부 장관이 경영 책임자가 아니고 감독 기관”이라고 설명했습니다.

김 장관은 이번 사고와 관련해 고용노동부가 할 수 있는 최대한의 대응을 하고 있다고 강조했습니다.

특히 “공공 부문에는 (민간보다) 더 강하게 (제재를) 하겠다”며 “코레일에 노동부 장관으로서 할 수 있는 최대한의 권한을 발휘해 엄정한 수사를 할 것이고, 현재도 작업중지권을 모든 일상 유지보수까지 확대해 밀양 인근까지 완전히 통제하고 있다”고 말했습니다.

김 장관은 결산 설명에 앞서 “철도 사고를 막지 못해 국민들께 너무 송구하다”며 “고인의 명복을 빌고 유가족들에게 깊은 위로의 말씀을 드린다. 업무상 재해를 입은 노동자들의 빠른 쾌유를 기원한다”고 사과했습니다.

국회 본회의 처리가 임박한 노란봉투법(노조법 2·3조 개정안)에 관한 경영계 우려에 대해서 김 장관은 “순기능이 많다”며 재차 반박했습니다.

노란봉투법이 시행되면 노사 갈등이 심화할 것이란 국민의힘 윤상현 의원 지적에는 “오히려 순기능이 많다고 생각한다”면서 “반기업법이 되지 않고 노사 상생의 새로운 패러다임을 만드는 데 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했습니다.

그러면서 “(노란봉투법이) 본회의를 통과한다면 제게 주어진 업무는 이 법이 현장에 안착하도록 하는 것이고 그 과정에서 재계 의견을 수렴할 것”이라고 덧붙였습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 고용장관 “철도사고 발본색원…코레일 일회성 면피 안 돼”
    • 입력 2025-08-20 18:21:06
    • 수정2025-08-20 18:22:27
    경제
김영훈 고용노동부 장관은 7명의 사상자가 발생한 경북 청도군 한국철도공사(코레일) 열차 사고와 관련해 “대표적 위험 사업장인 철도 사업장 사고를 발본색원해 두 번 다시 이런 사고가 발생하지 않도록 하겠다”고 밝혔습니다.

김 장관은 오늘(20일) 국회 환경노동위원회 전체회의에 출석해 현장에서 기본적으로 지켜야 하는 원칙들이 잘 지켜지지 않았다는 뎌불어민주당 박홍배 의원의 지적에 “왜 이들이 (열차가 보이지 않는) 반대 방향으로 움직였는지, 그렇게 움직일 수밖에 없던 조건이 무엇이었는지 면밀히 살펴보겠다”고 답했습니다.

철도 기관사 출신인 한 김 장관은 “열차가 운행하는 선로 주변에서 하는 작업은 대단히 위험하다”며 “작업 전후로 충분한 안전조치를 해야 하고 특히나 외주업체 직원이 투입됐을 때는 그와 관련된 사전 교육이나 인지가 충분히 돼야 한다”고 언급했습니다.

또, “경각심, 사전 교육, 시스템 등이 부족하거나 고장 나는 등 여러 복합 요인이 오늘날의 참사를 만들었다고 생각한다”며, “코레일이 일회성 면피하는 방식으로 넘어가서는 안 된다고 생각하고, 보다 근본적인 대책들을 이번 기회에 마련하는 것이 고인에 대한 마지막 도리라고 생각한다”고 강조했습니다.

김 장관은 “코레일 사장이 당장 사퇴해야 한다고 생각하고, 똑같은 반복적인 사고가 발생하면 장관이 직을 걸어야 한다”는 국민의힘 김소희 의원의 지적에는 “그렇게 생각한다”고 답했습니다.

다만, 이재명 대통령, 혹은 국토교통부 장관이 이번 사고를 책임져야 한다는 야당의 주장에는 그렇게 보지 않는다며, “중대재해처벌법에는 경영 책임자에 대한 책임을 묻게 돼 있는데 (코레일은) 국토부 장관이 경영 책임자가 아니고 감독 기관”이라고 설명했습니다.

김 장관은 이번 사고와 관련해 고용노동부가 할 수 있는 최대한의 대응을 하고 있다고 강조했습니다.

특히 “공공 부문에는 (민간보다) 더 강하게 (제재를) 하겠다”며 “코레일에 노동부 장관으로서 할 수 있는 최대한의 권한을 발휘해 엄정한 수사를 할 것이고, 현재도 작업중지권을 모든 일상 유지보수까지 확대해 밀양 인근까지 완전히 통제하고 있다”고 말했습니다.

김 장관은 결산 설명에 앞서 “철도 사고를 막지 못해 국민들께 너무 송구하다”며 “고인의 명복을 빌고 유가족들에게 깊은 위로의 말씀을 드린다. 업무상 재해를 입은 노동자들의 빠른 쾌유를 기원한다”고 사과했습니다.

국회 본회의 처리가 임박한 노란봉투법(노조법 2·3조 개정안)에 관한 경영계 우려에 대해서 김 장관은 “순기능이 많다”며 재차 반박했습니다.

노란봉투법이 시행되면 노사 갈등이 심화할 것이란 국민의힘 윤상현 의원 지적에는 “오히려 순기능이 많다고 생각한다”면서 “반기업법이 되지 않고 노사 상생의 새로운 패러다임을 만드는 데 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했습니다.

그러면서 “(노란봉투법이) 본회의를 통과한다면 제게 주어진 업무는 이 법이 현장에 안착하도록 하는 것이고 그 과정에서 재계 의견을 수렴할 것”이라고 덧붙였습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
이정민
이정민 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

‘관봉권 띠지’ 감찰, 법무부 아닌 대검이 하는 이유는?

‘관봉권 띠지’ 감찰, 법무부 아닌 대검이 하는 이유는?
한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 재소환 통보…김건희 구속 연장

한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 재소환 통보…김건희 구속 연장
정부 “석유화학 ‘선 자구노력’ ‘후 지원’”

정부 “석유화학 ‘선 자구노력’ ‘후 지원’”
“중국, 9월 3일 전승절 행사에 우원식 의장 공식 초청”

“중국, 9월 3일 전승절 행사에 우원식 의장 공식 초청”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.