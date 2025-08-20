경제콘서트

[이슈클릭] 이 대통령 취임 100일 기념우표 사전예약 완판

입력 2025.08.20 (18:22) 수정 2025.08.20 (18:25)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

SNS에 뜬 ‘먹는 위고비?’…체험 후기 알고보니 과대광고

SNS에 뜬 ‘먹는 위고비?’…체험 후기 알고보니 과대광고
[이슈클릭] “작별 인사 건넸다”…엔진에 불붙은 채로 40분간 비행

[이슈클릭] “작별 인사 건넸다”…엔진에 불붙은 채로 40분간 비행

다음
'이슈 클릭'입니다.

이재명 대통령 취임 100일 기념 우푭니다.

사전예약 판매를 했는데, 첫날 일찌감치 매진됐다는데요.

어떤 장면이 담겼을까요?

함께 보시죠.

15개의 서로 다른 모습이 담긴 취임 우푭니다.

이재명 대통령의 다양한 일상이 담겨있는데요.

특히 '앙'하고 간식을 먹는 익살스러운 사진 눈길을 끌죠.

'따릉이'를 타고 질주하는 대통령 뒤를 열심히 쫓아가는 더불어민주당 박찬대 의원과의 코믹한 장면도 화젭니다.

인터넷우체국에서 이틀간 진행하려 했던 사전 예약 물량은 첫날인 18일 오후 2시에 완판됐는데요.

정식 판매는 다음 달 11일부터 전국 총괄우체국과 인터넷우체국 등에서 시작됩니다.

전지 22만 장, 소형시트 45만 장 등이 준비되고요.

우표와 소형시트의 가격은 430원, 기념 우표첩은 2만 7천 원입니다.

우정사업본부는 이번 기념우표에 회복과 성장을 향한 이 대통령의 결의를 표현했다고 설명했습니다.

구성:정예린/자료조사:백선영/영상편집:송화인

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [이슈클릭] 이 대통령 취임 100일 기념우표 사전예약 완판
    • 입력 2025-08-20 18:22:15
    • 수정2025-08-20 18:25:55
    경제콘서트
'이슈 클릭'입니다.

이재명 대통령 취임 100일 기념 우푭니다.

사전예약 판매를 했는데, 첫날 일찌감치 매진됐다는데요.

어떤 장면이 담겼을까요?

함께 보시죠.

15개의 서로 다른 모습이 담긴 취임 우푭니다.

이재명 대통령의 다양한 일상이 담겨있는데요.

특히 '앙'하고 간식을 먹는 익살스러운 사진 눈길을 끌죠.

'따릉이'를 타고 질주하는 대통령 뒤를 열심히 쫓아가는 더불어민주당 박찬대 의원과의 코믹한 장면도 화젭니다.

인터넷우체국에서 이틀간 진행하려 했던 사전 예약 물량은 첫날인 18일 오후 2시에 완판됐는데요.

정식 판매는 다음 달 11일부터 전국 총괄우체국과 인터넷우체국 등에서 시작됩니다.

전지 22만 장, 소형시트 45만 장 등이 준비되고요.

우표와 소형시트의 가격은 430원, 기념 우표첩은 2만 7천 원입니다.

우정사업본부는 이번 기념우표에 회복과 성장을 향한 이 대통령의 결의를 표현했다고 설명했습니다.

구성:정예린/자료조사:백선영/영상편집:송화인
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

‘관봉권 띠지’ 감찰, 법무부 아닌 대검이 하는 이유는?

‘관봉권 띠지’ 감찰, 법무부 아닌 대검이 하는 이유는?
한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 재소환 통보…김건희 구속 연장

한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 재소환 통보…김건희 구속 연장
정부 “석유화학 ‘선 자구노력’ ‘후 지원’”

정부 “석유화학 ‘선 자구노력’ ‘후 지원’”
“중국, 9월 3일 전승절 행사에 우원식 의장 공식 초청”

“중국, 9월 3일 전승절 행사에 우원식 의장 공식 초청”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.