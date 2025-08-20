[이슈클릭] 이 대통령 취임 100일 기념우표 사전예약 완판

동영상 고정 취소

'이슈 클릭'입니다.



이재명 대통령 취임 100일 기념 우푭니다.



사전예약 판매를 했는데, 첫날 일찌감치 매진됐다는데요.



어떤 장면이 담겼을까요?



함께 보시죠.



15개의 서로 다른 모습이 담긴 취임 우푭니다.



이재명 대통령의 다양한 일상이 담겨있는데요.



특히 '앙'하고 간식을 먹는 익살스러운 사진 눈길을 끌죠.



'따릉이'를 타고 질주하는 대통령 뒤를 열심히 쫓아가는 더불어민주당 박찬대 의원과의 코믹한 장면도 화젭니다.



인터넷우체국에서 이틀간 진행하려 했던 사전 예약 물량은 첫날인 18일 오후 2시에 완판됐는데요.



정식 판매는 다음 달 11일부터 전국 총괄우체국과 인터넷우체국 등에서 시작됩니다.



전지 22만 장, 소형시트 45만 장 등이 준비되고요.



우표와 소형시트의 가격은 430원, 기념 우표첩은 2만 7천 원입니다.



우정사업본부는 이번 기념우표에 회복과 성장을 향한 이 대통령의 결의를 표현했다고 설명했습니다.



구성:정예린/자료조사:백선영/영상편집:송화인



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!