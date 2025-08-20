민주 민형배·문대림 “검찰개혁, 추석 전 입법 완료”…‘속도조절론’ 선그어

민주당 검찰개혁 논의를 주도하는 민형배 의원과 당 대변인인 문대림 의원이 검찰 개혁 법안을 추석 전까지 완료한다는 정청래 대표 계획에 변동이 없을 것이라고 밝혔습니다.



“추석 전 개혁은 ‘정치적 메시지’”라는 문진석 원내운영수석부대표 발언과는 온도 차가 있어, 개혁 시기를 두고 당내에서도 여러 의견이 나오는 상황으로 보입니다.



민형배 의원은 오늘 오후 국회에서 열린 검찰개혁 관련 당정 협의 도중 기자들과 만나 추석 전 입법을 완료하려고 한다며 “(정청래) 대표가 그렇게 말씀하셨다”고 답했습니다.



민 의원은 “대표의 의지가 확실하지 않으냐. 그러니 그대로 해야 한다”며 “수사·기소 분리를 위한 1단계 ‘구조 개혁’을 추석 전까지 하겠다고 대표가 말한 대로 간다”고 했습니다.



민 의원은 다음 주까지 검찰 개혁 초안을 마련하기 위해 논의 중이라며 “(속도 조절) 여지는 없다. 대통령실도 ”신속하게 하되 꼼꼼하게 하라“(는 취지이고), 이건 어떤 부처에서도 늘 하는 얘기”라고 설명했습니다.



아울러 “형사 사법 절차에서 억울한 사람이 있어선 안 되고, 사건 처리가 빨라져서 국민들의 피해를 줄이는 것이 목표”라고 설명했습니다.



정청래 당 대표 체제에서 대변인으로 임명된 문대림 의원 역시, 오늘 경북 경주에서 기자들에게 “(정청래) 대표의 의지는 추석 전 약속을 지키기 위해 거침없이 나아가겠다는 것”이라고 밝혔습니다.



정 대표의 발언은 ‘정치적 메시지’라는 문진석 원내운영수석부대표 발언에는 “원내와 개혁 입법 및 과제와 관련해 수시로 의논하지만, 시점에 대해서는 공유한 바 없다”고 선을 그었습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



