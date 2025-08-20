KBS 조용필 콘서트, 25일 2차 신청…암표 단속
입력 2025.08.20 (18:31) 수정 2025.08.20 (18:35)
KBS의 광복 80주년 대기획 조용필 단독 콘서트 1차 신청이 개시 3분 만에 마감됐습니다.
2차 티켓 신청은 오는 25일 정오에 시작됩니다.
KBS는 시청자 사연과 애장품, 조용필 노래 커버 등 다양한 참여 이벤트를 통해서도 티켓을 증정할 예정입니다.
전석 무료인 이번 콘서트는 암표 거래가 엄격히 금지되며, 철저한 본인 확인을 거쳐 입장이 진행됩니다.
콘서트는 다음달 6일 서울 고척 스카이돔에서 열리며, 녹화분은 추석 당일 2TV를 통해 방송됩니다.
