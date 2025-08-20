사회 이태원 참사

이태원참사 유족 단체 “소방관 등 트라우마 치유에 정부 나서야”

입력 2025.08.20 (18:32) 수정 2025.08.20 (18:51)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이태원 참사 현장에 출동한 이후 우울증을 겪어온 소방대원이 숨진 채 발견된 데 대해, 참사 유가족 단체가 트라우마 치유를 위해 정부가 적극적으로 조치해줄 것을 요구했습니다.

10·29 이태원 참사 유가족협의회와 시민대책회의는 오늘(20일) 추모 논평을 통해 “가눌 수 없는 절망과 애통함을 느낀다. 무사 귀환을 애타게 기다리던 가족들의 간절함을 한 마음처럼 느끼며, 돌아가신 소방관분을 진심으로 애도한다”고 밝혔습니다.

이어 “오늘의 비극은 참사 현장에서 희생자를 구조하기 위해 헌신했던 소방관, 경찰관을 포함한 모든 구조자가 져야 했던 심리적·정서적 트라우마를 방치하고 치유와 회복을 도외시했던 지난 정부의 책임이 크다”고 지적했습니다.

그러면서 “이제라도 생존 피해자, 지역 상인과 주민 등을 포함해 구조자들과 목격자를 폭넓게 지원하고 트라우마를 치유하고 회복하도록 돕는 데 정부의 적극적인 조치가 필요하다”고 강조했습니다.

이태원 참사 현장에 출동했던 박 모 소방관은 지난 10일 실종된 이후 열흘 만에 경기도 시흥시의 한 교각 아래에서 숨진 채 발견됐습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 이태원참사 유족 단체 “소방관 등 트라우마 치유에 정부 나서야”
    • 입력 2025-08-20 18:32:22
    • 수정2025-08-20 18:51:06
    사회
이태원 참사 현장에 출동한 이후 우울증을 겪어온 소방대원이 숨진 채 발견된 데 대해, 참사 유가족 단체가 트라우마 치유를 위해 정부가 적극적으로 조치해줄 것을 요구했습니다.

10·29 이태원 참사 유가족협의회와 시민대책회의는 오늘(20일) 추모 논평을 통해 “가눌 수 없는 절망과 애통함을 느낀다. 무사 귀환을 애타게 기다리던 가족들의 간절함을 한 마음처럼 느끼며, 돌아가신 소방관분을 진심으로 애도한다”고 밝혔습니다.

이어 “오늘의 비극은 참사 현장에서 희생자를 구조하기 위해 헌신했던 소방관, 경찰관을 포함한 모든 구조자가 져야 했던 심리적·정서적 트라우마를 방치하고 치유와 회복을 도외시했던 지난 정부의 책임이 크다”고 지적했습니다.

그러면서 “이제라도 생존 피해자, 지역 상인과 주민 등을 포함해 구조자들과 목격자를 폭넓게 지원하고 트라우마를 치유하고 회복하도록 돕는 데 정부의 적극적인 조치가 필요하다”고 강조했습니다.

이태원 참사 현장에 출동했던 박 모 소방관은 지난 10일 실종된 이후 열흘 만에 경기도 시흥시의 한 교각 아래에서 숨진 채 발견됐습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
추재훈
추재훈 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

이태원 참사

더보기
정치권, ‘이태원 참사 출동’ 소방대원 사망 추모

정치권, ‘이태원 참사 출동’ 소방대원 사망 추모
실종 ‘이태원 참사’ 출동 소방관 숨진 채 발견 [지금뉴스]

실종 ‘이태원 참사’ 출동 소방관 숨진 채 발견 [지금뉴스]
‘이태원 참사’ 출동 소방관 실종 10일 만에 숨진 채 발견

‘이태원 참사’ 출동 소방관 실종 10일 만에 숨진 채 발견
이태원참사 현장 도착시간 허위 기재한 보건소장 징역형 집행유예

이태원참사 현장 도착시간 허위 기재한 보건소장 징역형 집행유예

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스
KBS는 올바른 여론 형성을 위해 자유로운 댓글 작성을 지지합니다.
다만 해당 기사는 댓글을 통해 피해자에 대한 2차 가해 우려가 제기됨에 따라 자체 논의를 거쳐 댓글창을 운영하지 않기로 결정했습니다.
여러분의 양해를 바랍니다.

헤드라인

‘관봉권 띠지’ 감찰, 법무부 아닌 대검이 하는 이유는?

‘관봉권 띠지’ 감찰, 법무부 아닌 대검이 하는 이유는?
한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 재소환 통보…김건희 구속 연장

한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 재소환 통보…김건희 구속 연장
정부 “석유화학 ‘선 자구노력’ ‘후 지원’”

정부 “석유화학 ‘선 자구노력’ ‘후 지원’”
“중국, 9월 3일 전승절 행사에 우원식 의장 공식 초청”

“중국, 9월 3일 전승절 행사에 우원식 의장 공식 초청”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.