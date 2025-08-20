정치

민주당 “체코 원전 ‘매국적 합의’…국정조사해야”

입력 2025.08.20 (18:41) 수정 2025.08.20 (18:51)

더불어민주당이 윤석열 정부의 체코 원전 수주가 웨스팅하우스와의 “매국적 합의” 결과물이라며 국회에서 경위를 조사해야 한다고 주장했습니다.

민주당 황명선 최고위원은 오늘(20일) 경북 경주에서 열린 최고위원회의에서 “이 협정은 반드시 파기·재협상 돼야 하며, 책임자들에 대한 철저한 조사와 문책이 필요하다”며 이같이 밝혔습니다.

황 최고위원은 “체코 원전 수주와 관련해 한수원은 최소 2조 원 이상을 웨스팅하우스에 지불해야 한다”며 “실질 수입은 적자로 전락할 우려가 큰데도, 윤석열 정권은 12·3 계엄 직전 홍보용 치적에 매달려 밀실에서 협정을 강행했다”고 주장했습니다.

이어 김동철 한국전력 사장과 황주호 한수원 사장 사퇴를 촉구하고, 국회 국정조사로 진상을 규명해야 한다고 요구했습니다.

문진석 원내수석부대표도 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’에 출연해 “국정조사를 해야 할 것 같다”며 “산업통상자원중소벤처기업위원회에서 할 것인지 특위로 할 것인지 결정해서 진행해야 할 것”이라고 밝혔습니다.

김영진 의원도 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’에서 “대한민국 1호 영업사원의 무능력과 무계획이 부른 참화”라며 “국제 분쟁을 통해서라도 웨스팅하우스와의 관계를 재정립할 필요가 있다”고 지적했습니다.

