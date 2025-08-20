활짝 웃으며 방한한 빌 게이츠, 이재명 대통령 만날까? [지금뉴스]

동영상 고정 취소

마이크로소프트 창업자로 유명한 빌 게이츠 '게이츠재단' 이사장이 3년 만에 한국을 찾았습니다.



게이츠 이사장은 20일 서울김포 비즈니스항공센터를 통해 입국했습니다.



입국한 순간 취재진을 향해 활짝 웃기도 했는데요.



이번 방한은 한국 기업과의 협력 확대 모색이 주목적인 것으로 전해졌습니다.



재단이 진행해 온 저소득 국가 백신 보급 프로젝트를 위해 한국 제약 업체들과의 협업을 타진할 것으로 보입니다.



또 방한 중 정부 및 민간 주요 관계자들과 만나 여러 현안을 논의할 것으로 알려졌습니다.



게이츠 이사장은 2022년 방한 당시 윤석열 대통령과 만난 바 있어 이번에는 이재명 대통령을 예방할지 주목됩니다.



게이츠 이사장의 입국 순간, 영상에 담았습니다.



