환경부장관, 내년 전기차 구매 보조금 “300→400만원 인상 협의 중”

김성환 환경부장관이 전기차 구매 보조금을 현재 300만 원에서 400만 원까지 올리는 방안을 협의하고 있다고 말했습니다.



김성환 환경부장관은 오늘(20일) 국회 환경노동위원회 전체회의에서 전기차 보조금을 높여야 한다는 취지의 박정 더불어민주당 의원 질의에 대해 “내년에는 (구매)보조금과 내연차 전환 지원금을 합해 대략 400만 원으로 늘어날 수 있도록 부처 간 협의 중”이라고 답했습니다.



내연차 전환 지원금은 기존 내연기관차를 전기차로 교체할 때 주는 지원금을 말합니다.



그동안 정부는 전기차 자체 경쟁력을 갖추도록 하기 위해 전기차 1대당 보조금 액수를 매년 줄여왔습니다.



환경부는 전기차 보조금 단가를 승용차 기준 2021년 700만 원, 2022년 600만 원, 2023년 500만 원, 2024년 300만 원, 올해 300만 원으로 낮췄습니다.



하지만 전기차 보급 속도가 정부 목표에 미치지 못하고, 전기차 화재 우려 등으로 수요가 위축되면서 정책 수정 필요성이 제기됐습니다.



환경부에 따르면 지난해 전기·수소차 보급 대수는 15만 1천 대로 전년도 16만 8천 대보다 감소했습니다.



이날 회의에서 김 장관은 정부의 ‘2035 국가 온실가스 감축 목표(NDC)’ 유엔 제출 시한에 대해 “9월까지 초안을 마련하고, 10월 말까지 공론화를 거쳐 11월 초 제출을 목표로 하고 있다”고 공식적으로 확인했습니다.



유엔과 제30차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP30) 의장국인 브라질은 오는 9월까지 국가별 온실가스 감축 목표를 제출해 달라고 요구했지만, 우리나라를 포함해 중국과 유럽연합(EU) 등은 온실가스 감축 목표를 아직 제출하지 않았습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



