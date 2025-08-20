한덕수, 재소환 통보…김건희, 구속 기간 연장

동영상 고정 취소

내란 특검팀이 밤샘 조사를 벌인 한덕수 전 국무총리를 이달(8월) 22일 오전 9시 반에 출석해 달라고 재소환을 통보했습니다.



한 전 총리는 어제(19일) 두 번째 특검 조사에서 약 16시간이 넘는 피의자 조사를 받았습니다.



특검팀은 어제(19일) 조사가 약 60~70% 진행됐다고 보고, 추가 조사가 불가피하다는 입장입니다.



특검팀은 한 전 총리를 내란 공범으로 판단하는 만큼, 추가 조사를 마치는 대로 구속영장 청구를 검토할 것으로 보입니다.



한편, 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특검팀은 어제(19일) 법원의 허가를 받아, 김 여사의 구속기간을 이달(8월) 31일까지 열흘 더 연장했습니다.



특검팀은 김 여사가 오늘(20일) 예정된 조사에 불출석 사유서를 제출함에 따라 내일(21일)로 출석일을 다시 잡았고, 김 여사도 출석할 예정입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!