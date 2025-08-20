“작년보다 카드 많이 쓰면 최대 30만 원 환급”

동영상 고정 취소

오는 9월부터 11월까지 카드를 많이 쓴 소비자에게 일정 금액을 돌려주는 '상생페이백'이 시행됩니다.



이 기간 월별 카드 소비액이 지난해 월 평균보다 많으면 증가액의 20%까지 월 최대 10만 원, 3개월간 30만 원 한도로 환급합니다.



환급은 전통시장 등에서 쓸 수 있는 디지털 온누리상품권으로 받게 됩니다.



신청은 다음 달 15일부터 11월 30일까지 '상생페이백' 누리집에서 할 수 있습니다.



