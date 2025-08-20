“중국, 전승절 행사에 우원식 의장 공식 초청”
입력 2025.08.20 (19:10) 수정 2025.08.20 (19:16)
우원식 국회의장이 다음달 3일 중국에서 열리는 '전승절' 행사에 초청 받았습니다.
국회의장실은 오늘 우 의장과 다이빙 주한중국대사의 접견에서 우원식 의장이 9월 3일 전승절 행사에 중국 정부의 공식 초청을 받았다"고 밝혔습니다.
중국이 우 의장에게 초청장을 보내면서, 이재명 대통령은 '전승절' 행사에 참석하지 않을 것으로 보입니다.
