뉴스 7

민주 “띠지분실, 검찰개혁 당위성”…국힘 “당사 압수수색, 초법적 강탈”

입력 2025.08.20 (19:20) 수정 2025.08.20 (19:52)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

경찰·노동부, ‘의정부 공사장 추락사’ 관련 DL건설 압수수색

경찰·노동부, ‘의정부 공사장 추락사’ 관련 DL건설 압수수색
SNS에 뜬 ‘먹는 위고비?’…체험 후기 알고보니 과대광고

SNS에 뜬 ‘먹는 위고비?’…체험 후기 알고보니 과대광고

다음
[앵커]

검찰의 건진법사 '관봉권' 띠지 분실 사건과 관련해 민주당은 검찰 개혁의 당위성을 검찰 스스로 입증하고 있다고 비판했습니다.

국민의힘은 김건희 특검의 중앙당사 압수수색 시도에 대해 개인정보 강탈 시도를 용납할 수 없다고 반발했습니다.

김민혁 기자입니다.

[리포트]

KBS 보도로 알려진 검찰의 건진법사 전성배 씨 관봉권 띠지 분실 사건.

민주당은 검찰 개혁 당위성을 검찰 스스로 입증하고 있다며 강공에 나섰습니다.

[정청래/더불어민주당 대표 : "정말 믿어지지 않습니다. 검찰이 스스로 증거를 인멸하고 무마하려 했다는 국민적 의혹에 해당 당시 검사들은 뭐라 말하는지 앞으로 지켜보겠습니다."]

고의적으로 잃어버렸다면 증거인멸에 해당된다며, 검찰 스스로 검찰을 압수수색하고 수갑을 채우라고 비판했습니다.

조국혁신당은 신응석 전 서울남부지검장과 당시 수사 담당 검사 등을 증거인멸과 직권남용 혐의로 고발했습니다.

국민의힘은 김건희 특검팀의 당사 압수수색에 대한 반발을 이어갔습니다.

압수수색 영장에 적시된 5개 범죄사실 중 하나도 당원 가입 여부와 직접 관련이 없다며, 압수수색 시도가 위헌·위법이라고 비판했습니다.

[송언석/국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표 : "범죄 사실과의 연관성을 소명하지도 못하면서 500만 명에 달하는 우리 당원들의 개인 정보를 강탈하겠다는 것은 명백히 초법적 위헌적인 과잉 수사입니다."]

한편, 국민의힘 새 당대표를 선출하기 위한 전당대회 본 경선 투표가 오늘부터 시작됐습니다.

당원투표 80%, 국민여론조사 20%를 합산해 모레(22일) 새 당대표를 선출하는데, 과반 득표가 없으면 결선 투표로 오는 26일 선출됩니다.

KBS 뉴스 김민혁입니다.

촬영기자:박장빈/영상편집:이형주

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 민주 “띠지분실, 검찰개혁 당위성”…국힘 “당사 압수수색, 초법적 강탈”
    • 입력 2025-08-20 19:20:26
    • 수정2025-08-20 19:52:32
    뉴스 7
[앵커]

검찰의 건진법사 '관봉권' 띠지 분실 사건과 관련해 민주당은 검찰 개혁의 당위성을 검찰 스스로 입증하고 있다고 비판했습니다.

국민의힘은 김건희 특검의 중앙당사 압수수색 시도에 대해 개인정보 강탈 시도를 용납할 수 없다고 반발했습니다.

김민혁 기자입니다.

[리포트]

KBS 보도로 알려진 검찰의 건진법사 전성배 씨 관봉권 띠지 분실 사건.

민주당은 검찰 개혁 당위성을 검찰 스스로 입증하고 있다며 강공에 나섰습니다.

[정청래/더불어민주당 대표 : "정말 믿어지지 않습니다. 검찰이 스스로 증거를 인멸하고 무마하려 했다는 국민적 의혹에 해당 당시 검사들은 뭐라 말하는지 앞으로 지켜보겠습니다."]

고의적으로 잃어버렸다면 증거인멸에 해당된다며, 검찰 스스로 검찰을 압수수색하고 수갑을 채우라고 비판했습니다.

조국혁신당은 신응석 전 서울남부지검장과 당시 수사 담당 검사 등을 증거인멸과 직권남용 혐의로 고발했습니다.

국민의힘은 김건희 특검팀의 당사 압수수색에 대한 반발을 이어갔습니다.

압수수색 영장에 적시된 5개 범죄사실 중 하나도 당원 가입 여부와 직접 관련이 없다며, 압수수색 시도가 위헌·위법이라고 비판했습니다.

[송언석/국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표 : "범죄 사실과의 연관성을 소명하지도 못하면서 500만 명에 달하는 우리 당원들의 개인 정보를 강탈하겠다는 것은 명백히 초법적 위헌적인 과잉 수사입니다."]

한편, 국민의힘 새 당대표를 선출하기 위한 전당대회 본 경선 투표가 오늘부터 시작됐습니다.

당원투표 80%, 국민여론조사 20%를 합산해 모레(22일) 새 당대표를 선출하는데, 과반 득표가 없으면 결선 투표로 오는 26일 선출됩니다.

KBS 뉴스 김민혁입니다.

촬영기자:박장빈/영상편집:이형주
김민혁
김민혁 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 김건희 특검, 김 여사 ‘고가 시계 착용’ 추정 <br>영상 확인

[단독] 김건희 특검, 김 여사 ‘고가 시계 착용’ 추정 영상 확인
‘관봉권 띠지’ 감찰, 법무부 아닌 대검이 하는 이유는?

‘관봉권 띠지’ 감찰, 법무부 아닌 대검이 하는 이유는?
한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 재소환 통보…김건희 구속 연장

한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 재소환 통보…김건희 구속 연장
‘케데헌’ 감독 만난 이 대통령 “한국 문화의 힘 제대로 보여줄 기회 시작”

‘케데헌’ 감독 만난 이 대통령 “한국 문화의 힘 제대로 보여줄 기회 시작”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.