[집중인터뷰] 벼랑 끝 석유화학 개편 시동…서산 대산산단은?

석유화학 산업 불황이 이어지면서 서산 대산산단에도 위기감이 커지고 있습니다.



정부가 오늘 내놓은 구조개편안이 지역 위기 극복의 해법이 될 수 있을지 관심이 쏠리는데요.



이완섭 서산시장 모시고 대응 방안 들어보겠습니다.



어서오세요.



정부가 오늘 ‘석유화학 구조개편 방안’을 내놨습니다.



이번 대책의 핵심은 무엇이고, 특히 대산산단 위기 극복에 실질적인 효과가 있을 거라고 보십니까?



석유 화학 산업 위기에 대한 대응책으로 시장님은 ‘산업위기 선제대응지역’지정을 요청했는데요.



현재 진행 상황은 어떻습니까?



만약 지정이 된다면 지역에 어떤 실질적 지원 효과가 기대됩니까?



석유화학 산업의 위기가 단기간에 끝나기 어려운 상황인데요.



앞으로 이 위기를 넘어서기 위해 정부나 지자체 차원에서 추가로 어떤 대책이 필요하다고 보십니까?



