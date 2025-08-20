[이슈톡] 제주대병원, ‘권역 모자의료센터’ 지정

동영상 고정 취소

[앵커]



제주에서도 고위험 산모와 조산아가 증가하는 가운데 제때 전문 의료 서비스를 받지 못해 매년 다른 지역으로 10명 안팎의 환자가 이송되고 있습니다.



최근 제주대학교병원이 고위험 산모와 신생아를 위한 전문 의료 서비스를 제공할 수 있도록 하는 권역 모자의료센터로 지정됐습니다.



김우정 제주대학교병원 진료부원장 전화 연결해 자세히 들어봅니다.



부원장님, 안녕하십니까?



최근 정부가 제주대학교 병원을 권역 모자의료센터로 지정하며 경쟁이 치열했다고요.



정부가 현재 지역 모자의료센터인 제주대병원을 '권역' 모자의료센터로 지정한 이유는 무엇인가요?



[앵커]



통계를 보면 제주에서 고위험 산모가 다른 시도로 헬기 이송된 경우만 올해 현재 10건에 이르더라고요.



권역모자의료센터로 지정되면 지금보다 병상과 전문의료인력이 얼마나 늘어나고, 또 고위험 산모, 조산아 치료 환경 등 어떤 점을 기대하면 될까요?



[앵커]



다른 지역의 경우 권역모자센터로 지정되도 인력 확충 등의 어려움으로 운영이 어렵다고 하던데요.



제주대병원 역시 지정은 됐지만 안정적으로 운영되기 위해 어떤 과제가 있을까요?



[앵커]



앞으로 24시간으로 운영될 텐데요.



언제부터 운영이 시작되는지 알려주시고요,



또 도민들께 전하고 싶은 말씀이 있다면 한 말 씀 부탁드립니다.



[앵커]



이번 제주 지역 분만 인프라가 개선이 저출생 해소로도 이어졌으면 하는 바람입니다.



오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.



연결 고맙습니다.



