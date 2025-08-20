뉴스7(전주)

“농진청 부서 수도권 이전 계획 즉각 철회해야”

입력 2025.08.20 (19:29) 수정 2025.08.20 (20:05)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

꿀벌 폐사 막을 꿀벌응애 실시간 검출 장치 개발

꿀벌 폐사 막을 꿀벌응애 실시간 검출 장치 개발
소방차 길 터주기…“기적 아닌 일상 속 운전 매너로”

소방차 길 터주기…“기적 아닌 일상 속 운전 매너로”

다음
KBS가 보도한 농촌진흥청 일부 부서 수도권 이전 논란과 관련해 전북도의회가 이전 계획을 즉각 철회해야 한다고 주장했습니다.

전북도의회는 성명서를 통해 농진청의 부서 이전이 지역 균형발전을 이루려는 정부 정책 기조를 거스르는 행위이며, 전북도민과 농업·농촌을 지켜온 농민들에게 깊은 상실감과 분노를 안기고 있다고 비판했습니다.

이어 농진청은 시대 역행적인 조치를 멈추고 지역과 함께 성장하는 공공기관으로 책무를 다할 것을 촉구했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “농진청 부서 수도권 이전 계획 즉각 철회해야”
    • 입력 2025-08-20 19:29:49
    • 수정2025-08-20 20:05:47
    뉴스7(전주)
KBS가 보도한 농촌진흥청 일부 부서 수도권 이전 논란과 관련해 전북도의회가 이전 계획을 즉각 철회해야 한다고 주장했습니다.

전북도의회는 성명서를 통해 농진청의 부서 이전이 지역 균형발전을 이루려는 정부 정책 기조를 거스르는 행위이며, 전북도민과 농업·농촌을 지켜온 농민들에게 깊은 상실감과 분노를 안기고 있다고 비판했습니다.

이어 농진청은 시대 역행적인 조치를 멈추고 지역과 함께 성장하는 공공기관으로 책무를 다할 것을 촉구했습니다.
조선우
조선우 기자

이 기사가 좋으셨다면

전주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 김건희 특검, 김 여사 ‘고가 시계 착용’ 추정 <br>영상 확인

[단독] 김건희 특검, 김 여사 ‘고가 시계 착용’ 추정 영상 확인
‘관봉권 띠지’ 감찰, 법무부 아닌 대검이 하는 이유는?

‘관봉권 띠지’ 감찰, 법무부 아닌 대검이 하는 이유는?
한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 재소환 통보…김건희 구속 연장

한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 재소환 통보…김건희 구속 연장
‘케데헌’ 감독 만난 이 대통령 “한국 문화의 힘 제대로 보여줄 기회 시작”

‘케데헌’ 감독 만난 이 대통령 “한국 문화의 힘 제대로 보여줄 기회 시작”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.