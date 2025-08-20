“농진청 부서 수도권 이전 계획 즉각 철회해야”

동영상 고정 취소

KBS가 보도한 농촌진흥청 일부 부서 수도권 이전 논란과 관련해 전북도의회가 이전 계획을 즉각 철회해야 한다고 주장했습니다.



전북도의회는 성명서를 통해 농진청의 부서 이전이 지역 균형발전을 이루려는 정부 정책 기조를 거스르는 행위이며, 전북도민과 농업·농촌을 지켜온 농민들에게 깊은 상실감과 분노를 안기고 있다고 비판했습니다.



이어 농진청은 시대 역행적인 조치를 멈추고 지역과 함께 성장하는 공공기관으로 책무를 다할 것을 촉구했습니다.



