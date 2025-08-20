뉴스 7

일본, 폭염으로 성묘 풍경 변화…‘성묘 대행’ 증가

입력 2025.08.20 (19:38) 수정 2025.08.20 (19:43)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

중국, 여름 휴가철 항공편 노린 보이스피싱 기승

중국, 여름 휴가철 항공편 노린 보이스피싱 기승
자동차들이 연기하는 ‘로미오와 줄리엣’

자동차들이 연기하는 ‘로미오와 줄리엣’

다음
[앵커]

일본에서는 올여름 기록적인 폭염으로 성묘 풍경이 달라지고 있습니다.

[리포트]

도쿄의 한 공원묘지입니다.

무더위 속 성묘객들을 위해 냉찜질 팩을 나눠주고 양산을 빌려주고 있습니다.

올해부터 열사병 경계경보가 발령된 날에는 주의하라는 안내 방송도 시작했습니다.

[다나카 유지/공원묘지 대표 : "생사와 직결되는 폭염이니까 할 수 있는 건 다 해야죠."]

묘지는 특성상 열사병 위험이 높습니다.

이날 기온은 30도 정도였지만 비석의 표면 온도는 35도를 넘었습니다.

[다나카 유지/공원묘지 대표 : "돌은 열을 모았다가 그대로 방출합니다. 몸 상태가 안 좋으면 직원에게 말씀해 주시기를 바랍니다."]

폭염 탓에 '성묘 대행 서비스'를 선택한 경우도 있습니다.

업체는 영상통화를 통해 의뢰인이 묘소 상태나 비석을 관리하는 모습을 확인할 수 있도록 했습니다.

[대행 서비스 의뢰인 : "폭염 때문에 못 가고 있었는데, 남한테 부탁하기 꺼려졌지만 이번에 잘해 주셔서 감사해요."]

업체 측은 올해 폭염의 영향으로 성묘 대행 서비스 의뢰가 지난해보다 2배 가까이 늘었다고 밝혔습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 일본, 폭염으로 성묘 풍경 변화…‘성묘 대행’ 증가
    • 입력 2025-08-20 19:38:50
    • 수정2025-08-20 19:43:09
    뉴스 7
[앵커]

일본에서는 올여름 기록적인 폭염으로 성묘 풍경이 달라지고 있습니다.

[리포트]

도쿄의 한 공원묘지입니다.

무더위 속 성묘객들을 위해 냉찜질 팩을 나눠주고 양산을 빌려주고 있습니다.

올해부터 열사병 경계경보가 발령된 날에는 주의하라는 안내 방송도 시작했습니다.

[다나카 유지/공원묘지 대표 : "생사와 직결되는 폭염이니까 할 수 있는 건 다 해야죠."]

묘지는 특성상 열사병 위험이 높습니다.

이날 기온은 30도 정도였지만 비석의 표면 온도는 35도를 넘었습니다.

[다나카 유지/공원묘지 대표 : "돌은 열을 모았다가 그대로 방출합니다. 몸 상태가 안 좋으면 직원에게 말씀해 주시기를 바랍니다."]

폭염 탓에 '성묘 대행 서비스'를 선택한 경우도 있습니다.

업체는 영상통화를 통해 의뢰인이 묘소 상태나 비석을 관리하는 모습을 확인할 수 있도록 했습니다.

[대행 서비스 의뢰인 : "폭염 때문에 못 가고 있었는데, 남한테 부탁하기 꺼려졌지만 이번에 잘해 주셔서 감사해요."]

업체 측은 올해 폭염의 영향으로 성묘 대행 서비스 의뢰가 지난해보다 2배 가까이 늘었다고 밝혔습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] ‘5천만 원짜리 시계, 모른다’던 김건희…<br>‘고가 가방 영상’ 속 손목 보니

[단독] ‘5천만 원짜리 시계, 모른다’던 김건희…‘고가 가방 영상’ 속 손목 보니
[단독] 특검도 ‘시계 영상’ 확인 …김 여사, 또 거짓 해명했나

[단독] 특검도 ‘시계 영상’ 확인 …김 여사, 또 거짓 해명했나
한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 재소환 통보…김건희 구속 연장

한덕수 전 총리 밤샘 조사 뒤 재소환 통보…김건희 구속 연장
‘케데헌’ 감독 만난 이 대통령 “한국 문화의 힘 제대로 보여줄 기회 시작”

‘케데헌’ 감독 만난 이 대통령 “한국 문화의 힘 제대로 보여줄 기회 시작”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.