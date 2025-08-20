경제

주병기 공정거래위원장 후보자, 가족 재산 25억 원 신고

입력 2025.08.20 (19:39) 수정 2025.08.20 (20:05)

주병기 공정거래위원장 후보자는 본인과 가족 명의로 재산 총 25억5천21만 원을 신고했습니다.

국회인사청문회요청안에 따르면 주 후보자는 배우자와 공동명의인 경기도 아파트(4억5천200만 원의 절반)와 예금 5억6천563만 원, 주식 296만 원, 차량 등 재산 총 7억9천731만 원을 신고했습니다.

배우자는 세종시 아파트 6억1천700만 원과 예금 약 6억 원, 차량과 공동명의 아파트 등 총 14억6천510만 원을 소유한 것으로 나타났습니다.

저서 14권은 금액 없이 지적재산권 항목으로 신고했습니다.

주 후보자는 1995년 8월부터 1997년 2월까지 육군 이병으로 복무했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

[사진 출처 : 연합뉴스]
