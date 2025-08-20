국토부, 대구 제2수목원 조성 사업 ‘인정’
입력 2025.08.20 (19:41) 수정 2025.08.20 (19:54)
대구 제2수목원 조성 사업이 국토교통부로부터 사업 인정을 받으면서 추진에 속도가 붙게 됐습니다.
국토부가 고시한 사업 지역은 대구 동구 숙천동 산 33번지 일대 9만5천여 제곱미터 규모 토지로, 이번 고시에 따라 대구시는 이 곳에 수목원 관리 시설과 편의시설 등을 조성할 수 있게 됐습니다.
대구시는 2027년 완공을 목표로 전시와 교육, 연구 기능 등을 갖춘 제2수목원을 조성한다는 계획입니다.
정혜미 기자 with@kbs.co.kr정혜미 기자의 기사 모음
