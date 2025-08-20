[날씨] 대구·경북 이번 주 내내 폭염…모레까지 소나기

동영상 고정 취소

어느덧 8월 하순을 향하고 있지만, 강한 햇살 아래 날은 여전히 뜨겁기만 합니다.



오늘 대구는 한낮에 35.7도, 영덕은 36.6도까지 올랐는데요.



해가 져도 기온이 떨어지지 않아 열대야가 나타나는 곳이 많겠습니다.



오늘부터 모레 사이 대구와 경북 남부 내륙에 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.



오늘 저녁까지 경북 남부 내륙에 5~20mm, 내일 오후엔 최대 40mm까지 내릴 수 있습니다.



전국의 최고 체감온도가 35도 안팎으로 오르면서 내일도 덥겠습니다.



내일도 전국 곳곳에 소나기 소식이 있겠고요.



특히 전남권과 경남권에는 강하게 내리는 곳이 있겠습니다.



다음은 지역별 내일 기온입니다.



대구와 남부 지역의 아침 기온은 23도에서 25도로 출발해, 한낮에는 35도 안팎으로 오르겠습니다.



북부 지역의 아침 기온은 봉화가 20도 상주 24도로 출발해, 한낮에는 32도에서 35도의 분포를 보이겠습니다.



동해안과 울릉도, 독도는 아침엔 24도 안팎으로 출발해, 한낮에 동해안은 35도 울릉도와 독도는 30도 안팎으로 오르겠습니다.



바다의 물결은 잔잔하게 일겠습니다.



먼바다에서 최고 1.5m로 일겠습니다.



처서가 다가오고 있지만, 더위는 그칠 기미를 보이지 않고 있습니다.



주말엔 하늘이 구름없이 맑겠고, 대구는 36도까지 오르겠습니다.



날씨 정보였습니다.



