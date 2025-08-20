‘천사’ 마동석이 온다!…베일 벗은 KBS ‘트웰브’

동영상 고정 취소

[앵커]



KBS가 드라마 명가 재건을 위해 이번 주부터 토일 미니시리즈가 부활합니다.



그 첫 주자는 10년 만에 TV 드라마로 돌아온 배우 마동석의 '트웰브'인데요.



마동석을 필두로 모인 열두 천사가 인간을 지키기 위해 악에 맞선다는 판타지물입니다.



믿고 보는 배우가 된 마동석이 이번에는 어떤 사이다 액션을 선보일지 김혜주 기자가 드라마의 주역들을 미리 만나봤습니다.



[리포트]



["태초의 신들은 악귀들로부터 인간들을 지키기 위해 12명의 천사를…"]



거의 10년 만에 안방극장으로 돌아온 배우 마동석.



["이놈들은 또 어딜 싸돌아다니는 거야."]



드라마 기획 과정부터 직접 참여한 마동석은 12천사를 이끄는 '호랑이' 태산 역으로 등장합니다.



[마동석/'태산' 역 : "제가 각본에도 같이 참여하고, 세계관도 만들고 하다 보니까. 이 트웰브 작품은 좀 가장 최근에 또 개발이 되고 따끈따끈한 그 상태로 나와서 저도 어떻게 보실지 굉장히 기대가 되고…"]



12천사의 천적이자 인간을 멸망으로 몰아넣으려는 악의 세력, '오귀' 역할은 배우 박형식이 맡았습니다.



[박형식/'오귀' 역 : "(오귀는) 굉장히 많은 비밀을 품고 있는 아이고. 제가 또 인간 세상에 나타나면서 갑자기 이 평화롭던 인간 세상에 악이 다시 뭔가 휘몰아치면서…"]



'트웰브'의 모티브는 바로 12지신, 여기에 한국적 색을 입혀 독창적인 세계관을 만들었습니다.



드라마의 관전 포인트이기도 합니다.



["우린 일반 사람들이랑 다를 바가 없는데, 무슨 수로 악귀랑 싸워?"]



이와 함께 마동석 표 사이다 액션을 함께 소화하는 화려한 스타들의 면면도 트웰브만의 매력으로 꼽힙니다.



[강대규/'트웰브' 연출 : "드라마 속에서 전체 캐릭터들, 12천사들의 캐릭터의 각각의 액션 밸런스(균형)를 잘 맞춰낸다는 것에 중점을 두고 연출했습니다."]



드라마 명가로의 부활을 선언한 KBS가 처음 선보이는 주말 미니시리즈 '트웰브'는 이번 주 토요일을 시작으로 매주 토·일 밤 9시 20분 시청자들과 만납니다.



KBS 뉴스 김혜주입니다.



촬영기자:이창준/영상편집:고응용/그래픽:고석훈



