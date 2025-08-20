[뉴스7 제주 클로징]

동영상 고정 취소

지난 5일 이상봉 제주도의회 의장이 행정체제개편에 대한 여론조사를 하겠다고 발표한 이후 느닷없이 2건의 여론조사 결과가 공개됐습니다.



첫 번째는 더불어민주당 도당에서, 오늘은 제주연구원에서 진행한 조사 결과인데, 서로 엇갈린 결과를 담고 있지만 공통점은 설문 문항을 놓고 편향성 시비가 있다는 점입니다.



이제 내일부터 제주도의회가 주도하는 또 하나의 여론조사가 진행되는데, 도민들의 혼란은 가중되고 있습니다.



타협과 중재는 없이 자신들의 속내를 여론조사로 포장해 던져 놓고 뒷짐만 지고 있는 모습이 과연 정치가 누구를 위한 것인지 생각하게 합니다.



