‘케데헌’ 인기 속에 한정판 신라면·새우깡 등 출시

K팝을 주제로 한 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 큰 인기를 끌고 있는 가운데, 농심이 협업 제품을 출시합니다.



농심은 오늘(20일) 넷플릭스와 협업해 ‘케데헌’의 캐릭터를 적용한 신라면과 새우깡 등을 선보인다고 밝혔습니다.



이번에 협업한 신라면과 새우깡, 소스 등은 다음 주부터 우리나라와 북미, 유럽, 오세아니아, 동남아시아 주요 국가에서 한정 판매할 예정입니다.



또한 ‘케이팝 데몬 헌터스’에서 등장인물들이 먹었던 컵라면의 디자인을 반영한 제품도 한정 출시하고, 소셜미디어 이벤트와 팝업 행사를 진행한다고 밝혔습니다.



농심 측은 ‘케데헌’에서 주인공들이 김밥과 함께 ‘동심’ 컵라면을 먹어 ‘농심’을 연상시켰다고, 협업의 배경을 설명했습니다.



또 신라면의 ‘매울 신(辛)’ 대신 ‘귀신 신(神)’자가 적혀 있었고 새우깡을 닮은 스낵도 등장해, 소셜미디어 상에 언급이 크게 늘었다고 덧붙였습니다.



