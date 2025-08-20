이 대통령, 내일(21일) 마이크로소프트 창업자 빌 게이츠 접견
입력 2025.08.20 (19:54) 수정 2025.08.20 (20:09)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
이재명 대통령이 마이크로소프트 창업자이자 게이츠 재단 이사장인 빌 게이츠를 만납니다.
대통령실은 이 대통령이 내일(21일) 용산 대통령실에서 빌 게이츠 이사장을 접견한다고 밝혔습니다.
2022년 이후 3년 만에 한국을 찾은 빌 게이츠 이사장은 이 대통령을 예방한 뒤 김민석 국무총리와 만남을 갖고, 국회 외교통일위원회를 찾아 '한국의 글로벌 조건 기여와 리더십'을 주제로 간담회를 가질 예정입니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
대통령실은 이 대통령이 내일(21일) 용산 대통령실에서 빌 게이츠 이사장을 접견한다고 밝혔습니다.
2022년 이후 3년 만에 한국을 찾은 빌 게이츠 이사장은 이 대통령을 예방한 뒤 김민석 국무총리와 만남을 갖고, 국회 외교통일위원회를 찾아 '한국의 글로벌 조건 기여와 리더십'을 주제로 간담회를 가질 예정입니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 이 대통령, 내일(21일) 마이크로소프트 창업자 빌 게이츠 접견
-
- 입력 2025-08-20 19:54:22
- 수정2025-08-20 20:09:52
이재명 대통령이 마이크로소프트 창업자이자 게이츠 재단 이사장인 빌 게이츠를 만납니다.
대통령실은 이 대통령이 내일(21일) 용산 대통령실에서 빌 게이츠 이사장을 접견한다고 밝혔습니다.
2022년 이후 3년 만에 한국을 찾은 빌 게이츠 이사장은 이 대통령을 예방한 뒤 김민석 국무총리와 만남을 갖고, 국회 외교통일위원회를 찾아 '한국의 글로벌 조건 기여와 리더십'을 주제로 간담회를 가질 예정입니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
대통령실은 이 대통령이 내일(21일) 용산 대통령실에서 빌 게이츠 이사장을 접견한다고 밝혔습니다.
2022년 이후 3년 만에 한국을 찾은 빌 게이츠 이사장은 이 대통령을 예방한 뒤 김민석 국무총리와 만남을 갖고, 국회 외교통일위원회를 찾아 '한국의 글로벌 조건 기여와 리더십'을 주제로 간담회를 가질 예정입니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
-
-
방준원 기자 pcbang@kbs.co.kr방준원 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.