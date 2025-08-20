이 대통령, 내일(21일) 마이크로소프트 창업자 빌 게이츠 접견

이재명 대통령이 마이크로소프트 창업자이자 게이츠 재단 이사장인 빌 게이츠를 만납니다.



대통령실은 이 대통령이 내일(21일) 용산 대통령실에서 빌 게이츠 이사장을 접견한다고 밝혔습니다.



2022년 이후 3년 만에 한국을 찾은 빌 게이츠 이사장은 이 대통령을 예방한 뒤 김민석 국무총리와 만남을 갖고, 국회 외교통일위원회를 찾아 '한국의 글로벌 조건 기여와 리더십'을 주제로 간담회를 가질 예정입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!