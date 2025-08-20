뉴스7(전주)

[날씨] 전북 ‘폭염특보’ 계속…내일도 내륙 5~40mm 소나기

입력 2025.08.20 (19:59) 수정 2025.08.20 (20:27)

더위의 기세가 꺾이지 않고 있습니다.

뜨거운 열기로 대기가 불안정해지면서 저녁까지 5-40mm의 소나기가 예상되고요,

내일도 오후부터 저녁 사이 전북 내륙을 중심으로 돌풍과 천둥, 번개를 동반한 소나기가 한차례 더 지나겠습니다.

안전사고에 유의하기 바랍니다.

전북 전역에 폭염 특보가 이어지면서 내일 전주와 완주의 한낮 기온이 35도, 부안이 34도가 예상되고요

높은 습도로 한낮 체감온도는 더 올라 매우 무더운 곳도 있겠습니다.

자세한 지역별 날씹니다.

내일은 가끔 구름 많겠고요,

익산과 부안의 아침 기온이 24도에서 출발해 한낮 기온은 35도가 예상됩니다.

동부권은 무주가 22도, 남원이 23도에서 출발해 한낮 기온은 33도까지 오르겠고요,

오후부터 소나기가 지나겠습니다.

해상 날씹니다.

내일 전북 해상의 물결은 0.5m, 서해남부 해상은 2m까지 일겠습니다.

이번 주 후반까지는 밤낮 없는 무더위가 이어지겠고요,

잦은 소나기 소식에 대비한 작은 우산 챙겨주셔야겠습니다.

날씨였습니다.

