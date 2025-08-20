[단독] USDC 발행 ‘서클’ 총괄사장 내일 방한…두나무측과 면담

글로벌 스테이블 코인 시장 2위 업체 '서클'사의 히스 타버트 총괄 사장이 내일(21일) 방한하는 것으로 확인됐습니다.



금융권에 따르면 히스 타버트 총괄 사장은 내일 오전 우리나라를 찾습니다.



이후 국내 1위 가상자산 거래소 업비트 운영사 두나무 측과 면담하는 것으로 알려졌습니다.



업비트는 거래대금 기준으로 바이낸스, OKX(오케이엑스)에 이어 세계 3위권 가상자산 거래소입니다.



면담 주제는 정해지지 않은 것으로 전해졌습니다.



서클 사가 발행하는 달러화 기반 스테이블코인 'USDC'는 업비트에 상장돼 있고, 서클 사는 유통량 확대를 원하고 있습니다.



업비트는 원화 스테이블코인 상표권을 출원하는 등 스테이블코인 사업에 속도를 내고 있습니다.



히스 타버트 총괄 사장은 이후 시중 4대 은행과도 면담하고, 스테이블코인 사업 협력 방안 등을 모색할 전망입니다.



서클 사는 최근 하나은행과 포괄적 업무협약을 맺은 바 있고, 우리은행 등과도 협력 기회를 모색 중입니다.



서클 사는 그러나 이번 방한에서 금융당국은 만나지 않는 것으로 확인됐습니다.



당초 금융 당국과 실무진 면담 일정을 조율해왔으나, 서클 사 측 사정으로 취소된 것으로 전해집니다.



원화 기반 스테이블코인 발행 및 유통은 이재명 대통령의 공약 중 하납니다.



원화 기반 스테이블코인 가치를 원화(KRW)에 고정해 변동성이 적어, 자산을 안전하게 보관하거나 결제 수단으로 활용될 수 있습니다.





