한·싱가포르 국방차관 회담…국방·방산 협력 논의

이두희 국방부 차관은 오늘(20일) 용산 국방부 청사에서 찬 헹 키 싱가포르 국방부 차관과 회담하고 양국 국방 및 방산 협력 발전 방안을 논의했습니다.



양국 차관은 역내 평화와 안정을 위해 함정 교류 등 해양 안보 분야 협력 필요성에 공감했고, 첨단기술 및 인공지능(AI) 분야 등에서도 양자 협력을 확대하기로 했습니다.



또, 이 차관은 한국 무기체계의 우수성을 소개하면서 양국 방산 협력이 확대되기를 기대한다고 말했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 국방일보 제공]



