프로야구 롯데, 22년 만에 10연패 ‘충격’…LG에 져 4위로 하락

프로야구 롯데 자이언츠가 22년 만에 10연패를 당했다.



롯데는 20일 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 2025 신한 SOL뱅크 KBO리그 LG 트윈스와 원정 경기에서 3-5로 졌다.



이로써 롯데는 2003년 7월 이후 22년 만에 10연패 수렁에 빠졌다. 롯데는 최근 10연패 기간에 지난 17일 삼성 라이온즈와 경기 8-8 무승부가 끼어 있다.



58승 4무 55패가 된 롯데는 SSG 랜더스(56승 4무 53패)와 승차 없이 승률에서 뒤진 4위로 순위도 밀렸다.



0-2로 끌려가던 롯데는 3회초 빅터 레이예스의 역전 중월 3점 홈런으로 승부를 뒤집었다.



그러나 6회말 2사 후 LG 오지환이 볼넷으로 출루했고, 2루 도루에 이은 구본혁의 동점 중전 안타가 나와 3-3 동점이 됐다.



LG는 7회말 1점을 추가하며 재역전에 성공했다.



1사 후 신민재와 천성호의 연속 안타로 1, 3루를 만들었고 오스틴 딘의 외야 희생 플라이로 4-3 리드를 잡았다.



LG는 8회말에도 2사 후 볼넷으로 나간 구본혁이 박동원의 2루타 때 홈까지 파고들어 5-3으로 점수 차를 벌렸다.



롯데는 9회말 선두 타자 박찬형이 2루타를 치고 나가며 2사 1, 2루 기회를 잡았지만, 고승민이 내야 뜬공으로 잡혔다.



최근 3연승을 거둔 LG는 시즌 70승(2무 43패) 고지에 가장 먼저 오르며 단독 1위 자리를 굳게 지켰다.



LG 신민재가 4타수 3안타, 구본혁은 3타수 2안타로 공격에서 좋은 모습을 보였다.



두산 베어스는 한화 이글스와 원정 경기에서 난타전 끝에 13-9로 승리, 6연승을 내달렸다.



순위는 여전히 9위(51승 5무 59패)지만 '가을 야구'가 가능한 공동 5위 팀들과 승차를 4경기로 좁혔다.



두산은 이날 안타 16개를 몰아치며 선발 타자 전원 득점의 화끈한 공격력을 뽐내며 한화를 4연패로 내몰았다.



2위 한화(65승 3무 46패)는 1위 LG와 승차가 4경기로 벌어졌다.



1-9로 끌려가던 한화는 7회 채은성의 3점 홈런으로 7-9까지 따라붙었으나 두산이 다시 8회초에 대거 4득점 하며 승부를 갈랐다.



시즌 19호 홈런을 친 채은성은 시즌 9번째 전 구단 상대 홈런을 기록했다.



SSG는 kt wiz와 수원 원정 경기에서 5-3으로 승리, 전날 4-5로 당한 1점 차 패배를 설욕하고 3위로 한 계단 올라섰다.



2-2 동점에서 SSG는 5회초 선두 타자 정준재가 우월 3루타를 터뜨린 뒤 박성한의 내야 땅볼로 득점했다.



이후 최지훈, 최정, 기예르모 에레디아, 한유섬이 네 타자 연속 안타를 쏟아내 두 점을 더했다.



5-2로 벌린 SSG는 6회말 한 점을 내줬지만, 남은 이닝을 잘 막아내며 승리를 지켰다.



9회엔 마무리 투수 조병현이 안타 2개를 내줘 2사 1, 2루 위기에 놓였으나 마지막 타자 앤드루 스티븐슨을 2루 땅볼로 처리하며 경기를 끝냈다.



전날까지 개인 통산 1천499득점을 기록한 최정은 이날 KBO리그 최초로 1천500득점을 돌파했다.



8위 삼성 라이온즈는 7위 NC 다이노스와 원정 경기에서 4-3, 1점 차 승리를 거두고 최근 4연승을 이어갔다.



4-1로 앞서던 삼성은 8회 NC 김주원에게 솔로 홈런, 박건우에게 1타점 2루타를 허용하며 1점 차로 쫓겼지만, 계속된 2사 2루 위기에 나온 김재윤이 NC 이우성을 1루 파울 플라이로 잡고 한숨을 돌렸다.



김재윤은 9회말 3타자를 모두 범타 처리하고 시즌 7세이브째를 따냈다.



최하위 키움 히어로즈는 5위 경쟁에 갈 길이 바쁜 KIA 타이거즈를 광주 원정에서 6-1로 잡아냈다.



54승 4무 54패, 승률 5할이 된 KIA는 kt(56승 4무 56패)와 공동 5위가 됐다.



3회 KIA는 실책 2개가 겹치며 4점을 헌납했다.



오선진과 박주홍의 안타로 만든 1사 1, 3루에서 송성문의 적시타로 선취 득점을 올린 키움은 이어진 1사 1, 2루에서 임지열의 내야 안타와 이때 나온 KIA 유격수 박찬호의 송구 실책으로 1점을 보탰다.



또 계속된 1사 2, 3루에서는 최주환의 1루 땅볼 때 KIA 1루수 오선우의 포구 실책이 나오면서 2, 3루 주자가 모두 홈을 밟아 4-0이 됐다.



KIA 선발 양현종은 이 4실점 가운데 자책점은 1점뿐이었다.



키움 선발 투수 라울 알칸타라는 8이닝을 피안타 5개, 사사구 없이 탈삼진 4개를 뽑아내며 1실점으로 막고 시즌 6승을 달성했다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



