[속보] 당정대 “검찰개혁, 이견 없이 추진하기로 분명히 확인”

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

당정대 "검찰개혁, 이견 없이 추진하기로 분명히 확인"



당정대 "추석 전까지 '검찰 수사·기소 분리' 정부조직법 마련"



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!