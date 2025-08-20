뉴스 9

‘천사’ 마동석이 온다!…베일 벗은 KBS ‘트웰브’

입력 2025.08.20 (21:34) 수정 2025.08.20 (22:23)

[앵커]

KBS 주말 미니시리즈가 부활합니다.

그 첫 주자는 10년 만에 TV 드라마로 돌아온 배우 마동석의 '트웰브'인데요.

이번에는 어떤 사이다 액션을 선보일지, 드라마의 주역들 미리 만나보시죠.

김혜주 기잡니다.

[리포트]

["태초의 신들은 악귀들로부터 인간들을 지키기 위해 12명의 천사를…"]

거의 10년 만에 안방극장으로 돌아온 배우 마동석.

["이놈들은 또 어딜 싸돌아다니는 거야."]

드라마 기획 과정부터 직접 참여한 마동석은 12천사를 이끄는 '호랑이' 태산 역으로 등장합니다.

[마동석/'태산' 역 : "제가 각본에도 같이 참여하고,세계관도 만들고 하다 보니까. 이 트웰브 작품은 좀 가장 최근에 또 개발이 되고 따끈따끈한 그 상태로 나와서 저도 어떻게 보실지 굉장히 기대가 되고…"]

12천사의 천적이자 인간을 멸망으로 몰아넣으려는 악의 세력, '오귀' 역할은 배우 박형식이 맡았습니다.

[박형식/'오귀' 역 : "(오귀는) 굉장히 많은 비밀을 품고 있는 아이고. 제가 또 인간 세상에 나타나면서 갑자기 이 평화롭던 인간 세상에 악이 다시 뭔가 휘몰아치면서…"]

'트웰브'의 모티브는 바로 12지신, 여기에 한국적 색을 입혀 독창적인 세계관을 만들었습니다.

드라마의 관전 포인트이기도 합니다.

["우린 일반 사람들이랑 다를 바가 없는데, 무슨 수로 악귀랑 싸워?"]

이와 함께 마동석 표 사이다 액션을 함께 소화하는 화려한 스타들의 면면도 트웰브만의 매력으로 꼽힙니다.

[강대규/'트웰브' 연출 : "드라마 속에서 전체 캐릭터들, 12천사들의 캐릭터의 각각의 액션 밸런스(균형)를 잘 맞춰낸다는 것에 중점을 두고 연출했습니다."]

드라마 명가로의 부활을 선언한 KBS가 처음 선보이는 주말 미니시리즈 '트웰브'는 이번 주 토요일을 시작으로 매주 토·일 밤 9시 20분 시청자들과 만납니다.

KBS 뉴스 김혜주입니다.

촬영기자:이창준/영상편집:고응용/그래픽:고석훈

