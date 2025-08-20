‘케데헌’ 감독 만난 대통령 “문화 강국 만들 것”

동영상 고정 취소

이재명 대통령이 "자랑스러운 문화 강국을 만들 것"이라며 K-팝에 대한 투자와 지원을 약속했습니다.



이 대통령은 오늘 아리랑TV에서 방영된 프로그램에 출연해 "한국 문화의 힘을 제대로 보여줄 기회가 시작된 상태"라며 이같이 밝혔습니다.



또 "지원하되 간섭하지 않는 원칙"을 재확인하며, 자유로운 환경 속에서 누구나 도전할 기회를 만들어야 한다고 강조했습니다.



오늘 프로그램에는 '케이팝 데몬 헌터스'의 매기 강 감독과 걸그룹 트와이스 멤버 등이 함께해 콘텐츠 육성 방안 등을 논의했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!