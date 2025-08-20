정동영 “AI 신뢰성 허브센터 정부 예산 반영”

동영상 고정 취소

AI 신뢰성 혁신허브센터가 전주시 덕진구에 들어설 전망입니다.



민주당 정동영 의원은 내년도 정부 본 예산에 AI 신뢰성 허브센터 조성을 위한 실시 설계 예산 10억 원이 반영됐다고 밝혔습니다.



이 사업이 본격 실행되면, 앞으로 5년 동안 4백 80억 원을 확보할 것으로 내다봤습니다.



전북혁신도시 인근에 1조 원을 투입하는 피지컬 AI 실증 사업과 연계하면, 검증과 실증, 상용화 등 AI 산업의 전(全)주기적인 체계가 전주 일대에 완성될 것이라고 강조했습니다.



