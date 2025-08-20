[뉴스인] ‘판교 신화’ 테크노밸리 확장 계획은?…신상진 성남시장 대담

동영상 고정 취소

[앵커]



오늘 뉴스인 국내 대표 테크노밸리를 품고 있는 성남시의 신상진 시장 나오셨습니다.



시장님, 성남시의 도시재생 프로젝트가 최근 큰 관심을 받고 있습니다.



오랜 시간 방치돼 왔던 이 하수처리장의 변신 이제 완성 단계죠?



[답변]



30년 동안 방치됐던 구미동의 하수종말처리장, 그것이 30년 동안 주민의 드나듦이 없어서 인적이 끊긴 그런 공간에 저희가 이번 9월 7일 하수종말처리장에 있던 건축물을 개조해서 뮤직홀을 만들어서 금난새 성남시 시립교향악단 지휘자께서 음악회를 열고 개관식을 갖게 됩니다.



그리고 이미 산책로는 이미 개방이 됐고요.



앞으로 크게 보면 2단계에는 세계적인 미술관을 유치해서 우리 경기 동남부권, 또 나아가서 수도권에 명실상부한 문화의 메카로 변신시켜 나갈 계획입니다.



[앵커]



그리고 성남시가 4차 산업 특별도시를 강조하고 있는데요.



판교테크노밸리의 확장 사업 어떻게 진행되고 있습니까?



[답변]



3판교는 현재 공사 중인데 제1, 2판교를 합치면 1800개 기업이, IT 기업이 그중에 65%, 또 바이오 기업이 12%로 해서 첨단 산업들이 주로 입주해 있고요.



그런데 1, 2, 3판교가 다 된다 하더라도 좀 좁습니다.



그래서 저희가 오리역 역세권에 한 5만 평 정도의 첨단산업 제4테크노밸리를 구축하려고 합니다.



그리고 서울에서 성남 들어오는 관문인 복정동 성남 위례에 포스코 홀딩스가 이번에 12월에 착공하게 됩니다.



1만 7천 평에 들어오게 되는데 그것을 통해서 4차 산업의 첨단 메카가 복정동 성남 위례, 그리고 판교 4테크노밸리 오리역, 그리고 상대원 하이테크밸리, 야탑밸리 해서 다이아몬드 모양으로 성남시 전체를 4차산업의 첨단 기지로 만들어가는 계획이 있습니다.



[앵커]



국내 최대 규모의 도심형 게임 문화 행사죠?



'GXG 2025' 어떤 내용으로 진행됩니까?



[답변]



성남 판교에는 게임 기업이 전국에서 45% 정도가 입주해 있습니다.



이런 여건을 활용해서 게임 문화 축제를 작년에도 했고 올해도 할 것인데 9월에 성남 축제가 있습니다.



성남 페스티벌에 기술 그리고 예술, 게임, 이러한 세 가지 주제로 축제가 펼쳐지는데 9월 19일에서 20일 양일간 진행됩니다.



작년에는 3만 명의 전문가들이 찾아주셨고 또 게임을 즐겨하는 동호인들이 많이 찾아주셨습니다.



이런 축제와 더불어서 또 인재 양성을 위해 카이스트 AI 연구원 착공이 또 판교에 올해 12월에 되게 됩니다.



이러한 모든 인재와 첨단 산업이 아우러지는 성남 문화축제, 또 게임 축제를 중심으로 펼쳐지는 것에 많은 관심들 가져주시고 많은 응원 부탁드리겠습니다.



[앵커]



오늘 뉴스인 신상진 성남시장과 함께 했습니다.



오늘 말씀 감사합니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!