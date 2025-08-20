뉴스 9

편의점 업계 “상비약 판매 늘려달라”…약사단체 “오남용 우려”

입력 2025.08.20 (21:48) 수정 2025.08.20 (22:25)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

SNS에 뜬 ‘먹는 위고비?’…체험 후기 알고보니 과대광고

SNS에 뜬 ‘먹는 위고비?’…체험 후기 알고보니 과대광고
[단독] ‘교육 미이수’ 면접관 9급 공채 참여…‘적격성’ 논란

[단독] ‘교육 미이수’ 면접관 9급 공채 참여…‘적격성’ 논란

다음
[앵커]

편의점에서 해열제 같은 상비약을 판지 벌써 10년이 훌쩍 넘었습니다.

편의점 업계는 약을 찾는 고객이 많다며 판매 품목을 늘려달라고 요구하고 있는데요.

약사들 반대가 만만치 않습니다.

박민경 기자가 보도합니다.

[리포트]

편의점에서 파는 상비약은 해열진통제와 감기약, 소화제와 파스 등 4가지 종류에 11개 품목입니다.

의사 처방전 없이도 살 수 있습니다.

24시간 운영하는 어느 편의점에 가도 이런 상비약은 소비자들이 많이 찾습니다.

[김하진/서울 강남구 : "아파서 빨리 약 먹고 싶잖아요. 체할 때 특히. 공휴일에는 아무래도 약국도 다 문을 닫으니까…"]

[윤다온/서울 강남구 : "바로 앞에서 살 수 있어서 일단은 그게 제일 좋은 것 같고 약국을 안 찾아서 가도 되니까."]

특히 약국이 문을 닫는 저녁부터 다음 날 새벽 사이에 편의점 상비약 하루 매출의 절반 이상이 집중됩니다.

특히, 문 닫는 약국이 많은 주말엔 일주일 판매량의 40%가 팔립니다.

이렇게 잘 팔려도 판매 품목은 13년째 그대롭니다.

소비자들이 많이 찾는 지사제와 제산제 등으로 품목을 늘려달라고 편의점 업계는 요구합니다.

[황대현/편의점 점장 : "(다른 품목을) 찾으시는 경우가 있는데 편의점 특성상 제한적인 상품만 취급할 수 있다 보니 이런 부분이 좀 아쉽습니다."]

하지만 약사단체는 무분별하게 판매될 수 있고 오남용이 우려된다며 품목 확대에 반대하고 있습니다.

[이광민/대한약사회 부회장 : "여러 가지 규제를 통해서 급할 때 제한적으로 사용이 허가되어 있는 부분입니다. 안전장치들이 실제 현장에서는 지켜지지 않는…"]

편의점 업계와 약사단체의 갈등 속에 품목 확대 여부를 결정할 지정심의위원회는 7년째 열리지 않고 있습니다.

복지부는 확대 여부를 검토하겠다고 밝혔습니다.

KBS 뉴스 박민경입니다.

촬영기자:김정은/영상편집:강정희/그래픽:유건수

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 편의점 업계 “상비약 판매 늘려달라”…약사단체 “오남용 우려”
    • 입력 2025-08-20 21:48:26
    • 수정2025-08-20 22:25:56
    뉴스 9
[앵커]

편의점에서 해열제 같은 상비약을 판지 벌써 10년이 훌쩍 넘었습니다.

편의점 업계는 약을 찾는 고객이 많다며 판매 품목을 늘려달라고 요구하고 있는데요.

약사들 반대가 만만치 않습니다.

박민경 기자가 보도합니다.

[리포트]

편의점에서 파는 상비약은 해열진통제와 감기약, 소화제와 파스 등 4가지 종류에 11개 품목입니다.

의사 처방전 없이도 살 수 있습니다.

24시간 운영하는 어느 편의점에 가도 이런 상비약은 소비자들이 많이 찾습니다.

[김하진/서울 강남구 : "아파서 빨리 약 먹고 싶잖아요. 체할 때 특히. 공휴일에는 아무래도 약국도 다 문을 닫으니까…"]

[윤다온/서울 강남구 : "바로 앞에서 살 수 있어서 일단은 그게 제일 좋은 것 같고 약국을 안 찾아서 가도 되니까."]

특히 약국이 문을 닫는 저녁부터 다음 날 새벽 사이에 편의점 상비약 하루 매출의 절반 이상이 집중됩니다.

특히, 문 닫는 약국이 많은 주말엔 일주일 판매량의 40%가 팔립니다.

이렇게 잘 팔려도 판매 품목은 13년째 그대롭니다.

소비자들이 많이 찾는 지사제와 제산제 등으로 품목을 늘려달라고 편의점 업계는 요구합니다.

[황대현/편의점 점장 : "(다른 품목을) 찾으시는 경우가 있는데 편의점 특성상 제한적인 상품만 취급할 수 있다 보니 이런 부분이 좀 아쉽습니다."]

하지만 약사단체는 무분별하게 판매될 수 있고 오남용이 우려된다며 품목 확대에 반대하고 있습니다.

[이광민/대한약사회 부회장 : "여러 가지 규제를 통해서 급할 때 제한적으로 사용이 허가되어 있는 부분입니다. 안전장치들이 실제 현장에서는 지켜지지 않는…"]

편의점 업계와 약사단체의 갈등 속에 품목 확대 여부를 결정할 지정심의위원회는 7년째 열리지 않고 있습니다.

복지부는 확대 여부를 검토하겠다고 밝혔습니다.

KBS 뉴스 박민경입니다.

촬영기자:김정은/영상편집:강정희/그래픽:유건수
박민경
박민경 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령·민주 지도부 만찬…“추석 전까지 검찰개혁 입법”

이 대통령·민주 지도부 만찬…“추석 전까지 검찰개혁 입법”
[단독] ‘5천만 원짜리 시계, 모른다’던 김건희…‘고가 가방 영상’ 속 손목 보니

[단독] ‘5천만 원짜리 시계, 모른다’던 김건희…‘고가 가방 영상’ 속 손목 보니
한덕수 밤샘조사 후 3차 소환 …“국가 수호 책임 다했나”

한덕수 밤샘조사 후 3차 소환 …“국가 수호 책임 다했나”
[단독] 사고 4달 전 ‘낙하물방지물’ 지적…추락 위험 경고만 수차례

[단독] 사고 4달 전 ‘낙하물방지물’ 지적…추락 위험 경고만 수차례
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.