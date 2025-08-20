소방차 길 터주기…대테러·화재 긴급 구조 훈련 실시
입력 2025.08.20 (21:52) 수정 2025.08.20 (21:56)
2025 을지연습 기간인 오늘(20일) 도내 주요 도로에서 긴급차량 길 터주기 훈련이 진행됐습니다.
이번 훈련은 도내 4개 소방서 소방차와 구급차 18대를 동원해, 실제 주행 중인 차량 사이를 달리며 운전자들에게 길 터주기 방법을 안내하고 직접 양보 운전을 해볼 수 있도록 이뤄졌습니다.
오늘 제주도개발공사 삼다수 공장에서는 테러와 화재 상황을 가정한 민·관·군·경·소방 합동 긴급구조 종합 훈련도 실시됐습니다.
