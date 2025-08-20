박기영, ‘알펜시아·레고랜드 특위’ 구성안 제출

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

알펜시아리조트 입찰 담합과 레고랜드 조성 사업의 부실에 대해 강원도의회 차원의 진상조사가 추진됩니다.



박기영 강원도의원은 이를 위해 '알펜시아·레고랜드 진상규명 조사특별위원회' 구성 결의안을 도의회에 제출했습니다.



특위 구성 여부는 다음 달(9월) 도의회에서 결정됩니다.



