폐기물 업체 금품수수 의혹 울주군 전직 특보 구속

울산지검은 폐기물 업체로부터 대가성 금품을 받은 혐의로 울주군의 전직 특별보좌관 A 씨를 구속했습니다.



검찰은 울주군 근무 경험이 있는 울산시 공무원이 폐기물 업체로부터 금품을 받았다는 의혹을 수사하던 중 A 씨도 관련 업체와 연관된 정황이 있는 것으로 보고 수사해 왔습니다.



A 씨는 2022년 7월 울주군에 임용돼 1년 넘게 일하다가 지난해 총선 때 울산 모 국회의원의 비서관으로 채용됐으며, 현재는 사직한 상태입니다.



