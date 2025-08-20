뉴스9(울산)

KBS울산 시청자위 열려…“문제 해결 보도 당부”

입력 2025.08.20 (21:54) 수정 2025.08.20 (21:56)

KBS울산방송국의 8월 시청자위원회가 오늘(20일) 열렸습니다.

회의에서 위원들은 "KBS가 폭염과 스토킹 범죄 등 사회 현상의 실태를 전하는 데 그치지 않고 대책까지 짚었다"며, "앞으로도 문제 해결을 위한 보도에 집중해 달라"고 당부했습니다.

또, 지역에서도 생활 속에 파고든 인공지능 관련 보도 등을 많이 해 달라고 주문했습니다.

  • KBS울산 시청자위 열려…“문제 해결 보도 당부”
KBS울산방송국의 8월 시청자위원회가 오늘(20일) 열렸습니다.

회의에서 위원들은 "KBS가 폭염과 스토킹 범죄 등 사회 현상의 실태를 전하는 데 그치지 않고 대책까지 짚었다"며, "앞으로도 문제 해결을 위한 보도에 집중해 달라"고 당부했습니다.

또, 지역에서도 생활 속에 파고든 인공지능 관련 보도 등을 많이 해 달라고 주문했습니다.
황현규 기자

공지·정정

