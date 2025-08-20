KBS울산 시청자위 열려…“문제 해결 보도 당부”

동영상 고정 취소

KBS울산방송국의 8월 시청자위원회가 오늘(20일) 열렸습니다.



회의에서 위원들은 "KBS가 폭염과 스토킹 범죄 등 사회 현상의 실태를 전하는 데 그치지 않고 대책까지 짚었다"며, "앞으로도 문제 해결을 위한 보도에 집중해 달라"고 당부했습니다.



또, 지역에서도 생활 속에 파고든 인공지능 관련 보도 등을 많이 해 달라고 주문했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!