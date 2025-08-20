강릉·태백, 화재 잇따라…폐목재·주택 불 타

동영상 고정 취소

오늘(20일) 낮 12시 반 쯤 강릉시 강동면의 한 폐목재 야적장에서 불이 났습니다.



이 불로 폐목재 300여 톤이 탔습니다.



이에 앞서, 낮 12시쯤에는 태백시 장성동의 단독주택과 교회에서 불이 나 건물 두 동을 태우고, 두 시간여 만에 꺼졌습니다.



경찰은 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!