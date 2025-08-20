강원도, 공무원 ‘청렴 실적’ 인사 가점 반영 추진

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

강원도 공무원의 청렴 활동 실적이 인사 가점에 반영될 전망입니다.



강원도는 직원이 청렴 교육에 참여하거나 관련 제안 등을 하면 이를 점수화해 근무성적평정에 가점을 주는 방식 도입을 추진한다고 밝혔습니다.



강원도는 올해 관련 인사 지침을 만들어 홍보한 뒤, 내년부터 전면 시행할 계획입니다.



